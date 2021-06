Argentino compra la editorial Siglo XXI

La venta del 58.71 por ciento de las acciones en poder del poeta Jaime Labastida de la editorial mexicana Siglo XXI Editores al grupo empresarial de Chihuahua, Merkcent Consulting and Funding, S.A. de C.V. (sin experiencia editorial) ha sido cancelada tras una polémica impulsada por el resto de accionistas desde febrero. Esta semana el grupo informó la cancelación de ese contrato y anunció la venta, ahora sí definitiva, al empresario argentino Hugo Sigman, a través del Grupo Insud.

Insud tiene empresas en la innovación, el desarrollo científico y tecnológico, pero también en la cultura. Edita revistas como TXT y 3puntos, las editoriales Capital Intelectual en Argentina y Clave Intelectual en España, la edición de Le Monde Diplomatique para el Cono Sur y la versión en español de The New York Review of Books; además de la productora de cine, KyS.

El grupo comprará las acciones de Siglo XXI que define como "un baluarte de la cultura mexicana y latinoamericana, un valor que queremos preservar a como dé lugar. Nuestro objetivo es potenciar la empresa en el contexto de las nuevas condiciones del mundo editorial, respetando su rica historia y los valores que le imprimieron desde su fundación Arnaldo Orfila Reynal, Jaime Labastida y el grupo de intelectuales latinoamericanos que los acompañaron", dice en un comunicado José Natanson, director de Capital Intelectual, empresa que junto con Clave Intelectual, adquirieron las acciones que pasarán a Grupo Insud.

José María Castro, gerente general de Siglo XXI Editores, aseguró que se canceló la compra con el grupo chihuahuense "por toda la polémica que surgió, pudieron llegar a un acuerdo y cancelaron todo", tras lo cual Labastida reanudó las pláticas que desde 2020 tuvo con el grupo Insud y cuyo convenio preliminar de compra-venta se firmó el 10 de junio.

¿QUIÉN ES HUGO SIGMAN?

Nacido en 1944, en Buenos Aires, Argentina, Hugo Sigman es un empresario que en primera instancia estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde obtuvo el grado de doctor en 1969. Posteriormente se graduó en la Escuela de Psicología Social de esa misma institución.

Ha obtenido distintos reconocimientos en el ramo empresarial a nivel internacional, siendo uno de los más recientes su segundo Diploma al Mérito en los Premios Konex en la categoría Empresarios de la Industria, el cual recibió en 2018.

Su interés en el rubro cultural se centra en el cine, además de publicaciones como revistas y periódicos.

Comprador

Grupo Insud * Es propiedad del empresario argentino Hugo Sigman. * Tiene proyectos culturales como las revistas TXT y 3puntos de las editoriales Capital Intelectual (Argentina) y Clave Intelectual (España)