Desde 2014 la empresa francesa Systra advirtió de fallas en L12 del Metro de la CDMX

Desde 2014, la empresa francesa Systra advirtió fallas en el diseño, construcción, mantenimiento y trenes de la Línea 12 del Metro.

"Las soldaduras no han sido realizadas de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos por el fabricante de las herramientas para realizar las soldaduras", estableció la firma en las conclusiones de una evaluación publicada hace 7 años.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró, en una carta dirigida a The New York Times el domingo, que las fallas detectadas en Línea 12 durante 2014 no ponían en riesgo la seguridad ni la estructura.

VER MÁS: Deudos del accidente de la Línea 12 del Metro denuncian presión de CDMX

Sin embargo, el documento menciona numerosos problemas, desde el diseño del proyecto hasta el mantenimiento de la obra, pasando por el tipo de trenes.

"Soldaduras, radios de giros, el sistema férreo, se mencionan muchas fallas. Es inimaginable que algo así pueda construirse.

"Los hallazgos de Systra implican un grado de irresponsabilidad muy grande", explicó Víctor López, ingeniero en transporte, tras revisar el documento.

En tanto, en un Análisis Costo-Beneficio elaborado en 2009 por el STC, se hace constar que el dictamen de los trenes se realizó en 2007 con base en el primer proyecto que contemplaba una línea subterránea, sin tomar en cuenta la construcción de un tramo elevado, por el que se optó en 2008.

"La construcción subterránea de la línea 12 reducirá importantemente el efecto de los fenómenos de hundimientos diferenciales, dado que su trazo pasará en su mayor parte por terrenos inestables con asentamientos diferenciales de suelo", asegura el Análisis.

Systra, que evaluó las causas de las fallas que provocaron el cierre de la Línea en 2014, aseguró que el trazo de la vía fue el principal problema.

"SYSTRA confirma que el origen principal de los desgastes es un problema del trazo de la vía combinado con las características del material rodante", detalló la firma.

VER MÁS: Admite AMLO filtración al New York Times

Víctor López explicó las consecuencias de un cambio así en un proyecto.

"El hecho de que se cambiara el diseño involucra que el material rodante va a ser afectado por otros condicionantes que no se tenían previstas, que es el calor, la humedad, la calidad del aire", afirmó.

El especialista consideró que estos antecedentes técnicos serán la base para, una vez que se tenga el dictamen de lo que ocurrió, afirmar que la obra no debió realizarse de esa forma.

En tanto, el Metro aseguró que el consorcio constructor instaló contrarrieles para que los trenes circularan en las curvas, y se colocaron rieles de seguridad a petición de Systra, que entregó un documento con acciones correctivas a implementar.