Deudos del accidente de la Línea 12 del Metro denuncian presión de CDMX

A seis semanas del accidente en el tramo elevado de la Línea 12 del Metro donde cayeron dos vagones y provocó la muerte de 26 personas, familiares de las víctimas denuncian presión y acoso por parte del Gobierno capitalino para que firmen diversos documentos, entre ellos, la indemnización de 650 mil pesos por cada fallecido.

Aunque algunas de las familias ya aceptaron el pago -pues no quieren saber nada más del tema- otras, al menos 14, cuestionan los métodos del Gobierno de la Ciudad de México, siguen esperando justicia y, ante el retraso en las investigaciones y peritajes, no descartan seguir con el proceso legal en tribunales internacionales, donde esperan que se castiguen a las empresas que construyeron la Línea Dorada, y de manera local confían en que algún funcionario público sea responsable.

Los afectados dicen estar sorprendidos de que todos los trámites y acercamientos que han tenido es con personal del Gobierno capitalino y nadie del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha sostenido un diálogo con ellos. Reclaman que la directora del organismo, Florencia Serranía, no les ha dado las condolencias o se ha disculpado por lo sucedido.

"Nos traen chingue y chingue con que ya firmemos la indemnización para que nos den los 600 mil pesos, pero nosotros no queremos eso, no buscamos dinero porque no hay cantidad que nos regrese a nuestros seres queridos. Vamos a seguir buscando justicia, eso es lo que en realidad queremos, al menos que muestren interés en resolver las cosas, en que nos digan qué pasó, si hay un responsable y que le garanticen a todos que nunca más va a pasar un accidente igual.

"Todo el trato y los acercamientos son con el gobierno, no sé de qué privilegios goza la señora Serranía. ¿Tú crees que se ha dignado a preguntarnos cómo estamos, en qué nos puede ayudar, si se nos ofrece algo o por lo menos una disculpa o algo que nos dé a entender que le importamos? Para ella no existimos y ese es nuestro coraje e impotencia", manifiesta una de las familias bajo anonimato para evitar represalias.