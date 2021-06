Ladrón llena bolsa de basura con productos y huye del la tienda 'como si nada'

El robo ocurrió en una sucursal de la cadena de farmacias Walgreens, ubicada en San Francisco, California, cuando la reportera Lyanne Melendez estaba comprando en la tienda en su día libre y se percató de que un hombre estaba llenando una bolsa de basura con mercancía de los estantes, por lo que ella decidió comenzar a grabar.

En el video, se observa al ladrón llenando la bosa de basura mientras que una mujer y un guardia de seguridad lo estaban grabando a unos metros de distancia. Una vez que terminó, el sospechoso se subió a una bicicleta y procedió a pedalear hasta la salida y el guardia intentó arrebatarle la bolsa pero no lo logró.

Melendez publicó el video en su cuenta de Twitter y rápidamente se volvió viral, con algunos usuarios defendiendo las acciones del guardia de seguridad, argumentando que no vale la pena arriesgar la vida por defender productos que están asegurados, mientras que otros criticaron el sistema legal que permite que esos robos sigan ocurriendo.

Hasta el momento, el sospechoso no ha sido arrestado, informó el portal ABC7.

This just happened at the @Walgreens on Gough & Fell Streets in San Francisco. #NoConsequences @chesaboudin pic.twitter.com/uSbnTQQk4J