Sierra Halseth, la joven que se burló en YouTube tras asesinar a su papá

La pareja de 18 y 16 años de edad, asesinó al padre de Sierra Halseth en Las Vegas, Nevada luego de que él les prohibiera verse por ser una pareja 'problemática'.

Con el deseo de permanecer juntos, los adolescentes apuñalaron a Daniel Halseth de 45 años de edad y lo inmolaron junto a su vivienda.

Sierra Halseth, 16, and her boyfriend, Aaron Guerrero, 18, murdered her father, Daniel Halseth, 45, stuffing his body in a sleeping bag and setting his home on fire. While on the run from authorities, they decided to upload this clip to YouTube a few days later. pic.twitter.com/HcqXmEpqty