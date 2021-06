Nota de rescate para gnomo robado pide pastel por su liberación

Alguien robó un gnomo de decoración de una cafetería escocesa y para regresarlo están pidiendo a cambio como pago, pastel de cheesecake.

El gnomo se encontraba en el jardín del café Butternut Squash, ubicado en el área de Portobello en Edimburgo y desapareció a principios de junio.

La ‘nota de rescate’ no pide dinero por su devolución, sino pastel de queso, según el propio café compartió, al publicar en Facebook fotografía de la nota, que lee: “Tenemos a tu gnomo. Si quieres volver a verlo, deja 2 tartas de queso cuando cierres el café, estaremos vigilando", recoge el New York Post.

El café no accedió y en cambio dejó dos ‘shortbread’, galleteas típicas de Escocia, junto a la nota: "Secuestradores, tu tesoro aguarda..."

Los ladrones entonces dejaron una siguiente nota que leía: “¡¡¡Shortbread ¡!! ¡Pedimos tarta de queso! Tienes 24 horas o tu gnomo se llena de polvo".

Los dueños del café no cedieron y no entregaron el pastel. Más tarde compartieron una imagen de su gnomo roto, pero con el mensaje: "No negociaremos con gnomenappers [una combinación entre las palabras ‘gnomo’ y ‘kidnappers’, que es ‘secuestradores’, es decir: secuestradores de gnomos]".

Ya hay un gnomo nuevo en el café y el lugar explica: "Incluso nuestros clientes piensan que no deberíamos pagar un rescate... ¡Tenemos un nuevo amigo, butternut! PD: el cheesecake está agotado por ahora. #bringbacktheoriginal".