Ningún ministro que propuse puede encabezar reforma al Poder Judicial: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ninguno de los tres ministros que propuso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueden encabezar la reforma del Poder Judicial, la cual, dijo, solo la puede llevar a cabo el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, por lo que reiteró que es necesario que se amplíe su mandato al frente el Máximo Tribunal.

Los ministros Yasmín Esquivel, José Luis González Alcántara y Ana Margarita Ríos Farjat fueron propuestos por el presidente López Obrador.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que pese a que son importantes las instituciones, lo fundamental es que haya buenos servidores públicos.

-"¿Alguno de los ministros que usted propuso podría llevar a cabo esta reforma al Poder Judicial?", se le preguntó.

-"No, no, no, porque el ministro Zaldívar es el que reúne las condiciones, y repito, son muy importantes las instituciones, pero son fundamentales. El alma de las instituciones son los buenos servidores públicos, mujeres y hombres, es que cualquier Secretaría, cualquier institución, pues es importante; el asunto es quiénes están a cargo de las instituciones.

"Las instituciones son importantes, pero los que las conducen, dirigen son esenciales, entonces, se está dando ese cambio", dijo el Presidente.

El Presidente López Obrador señaló que exponía este tema de manera pública, porque no se quiere quedar con un "remordimiento de conciencia" por evitar que se enoje el ministro en retiro José Ramón Cossío o EL UNIVERSAL.

"¿Por qué lo expongo? Porque tampoco me quiero quedar con remordimiento de conciencia; decir 'no lo dije porque se va a enojar Cossío, el conservador, o se van a enojar los del Reforma, los de EL UNIVERSAL'. No, ellos pues piensan de esa manera, porque somos distintos, son dos proyectos distintos, contrapuestos.

"Entonces qué voy a estar yo tomando las recomendaciones de Cossío, que sé que es un conservador, que cuando estuvo en la Corte guardó silencio en todo, cuando se cometieron atrocidades, bueno cuando saquearon al país, como nunca.

"Nada más un ejemplo; buscamos de la Corte que se consultara al pueblo para las llamadas reformas estructurales, y (dijeron) 'no, el pueblo no', y así muchas cosas, avalando todo lo que perjudicaba al pueblo y beneficiaba a las minorías", expresó López Obrador.

Indicó que por estos motivos, hubo molestia de los comentarios que hizo este lunes cuando señaló que había jueces que defendían el dinero.

"Por eso les molestó que dije que eran jueces que defendían el dinero. Así es, no defendían a los pobres. También, no generalizo hay jueces, hay magistrados, ministros que son consecuentes, pero la mayoría está para proteger solo a los de arriba.

"Es lo que pasaba aquí en el Ejecutivo. ¿Quiénes eran los que se beneficiaban con el presupuesto? Los de arriba, pues cómo no van a estar inconformes los de los medios convencionales, si se llevaban como 20 mil millones de pesos al año en publicidad. ¿Y qué les daba a los jóvenes? Nada, ¿Qué se les da a los adultos mayor, a los niños, niñas con discapacidad? ¿Cuántas becas se entregaban? ¿Qué se les daba a los campesinos a los pescadores?", señaló.