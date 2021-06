Estudiante le dona ropa y zapatos a una persona de la calle y se hace viral

Un estudiante que donó ropa y zapatos a una persona de la calle en Estados Unidos, es un video que se ha vuelto viral en TikTok.

Identificado como Jabari Richardson, el video muestra el momento en que el joven se detiene frente al hombre que pide ayuda en la carretera, se baja de su auto y le dona varias cosas, para luego irse manejando.

“Cualquier cosa ayuda. Dios los bendiga”, lee el letrero que sostiene el indigente, mientras que la descripción del clip indica: "No conozco a este joven, pero se merece volverse viral".

Richardson, estudiante de último año en Florida A&M University, le dijo a WTXL que estaba en proceso de mudarse y decidió dar sus pertenencias a alguien que las necesitara, en lugar de venderlas. "Mientras crecía, mi madre siempre me enseñó que hay muchas personas necesitadas. No todos son bendecidos como yo. Mi mamá siempre tenía ropa y zapatos para mí. Definitivamente damos eso por sentado. Pero cualquier cosa puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos".