Hombre lleva 365 días seguidos saltando al lago Míchigan

Un hombre estadounidense lleva 365 días seguidos saltando al lago Míchigan, luego de que la ‘tradición’ surgiera tras una borrachera.

El sábado pasado Dan O'Conor, de Chicago, dio el salto número 365 en el puerto de Montrose, una rutina que inició en junio de 2020 y que mantuvo a pesar de la pandemia.

“Comencé a saltar en el lago Michigan el 13 de junio [de 2020], ese fue el primer día, y el primer día que vine aquí fue porque tenía resaca. Y me sentí tan bien que empecé a hacerlo todos los días", dijo O'Conor a la estación WLS-TV.

Según cuenta, saltar al lago le pareció una buena manera de aclarar su mente de los males del mundo. "Sabes, con todo lo que estaba pasando, hablamos de junio, fue la pandemia y la política y las protestas, todo eso, pero podía venir aquí y saltar al agua y simplemente lo aclararía. Limpiar la mente y aclarar el día, empezar de nuevo”, comenta Dan.

Agrega que los meses de invierno eran los más difíciles, debido a que a veces sufría cortes y raspaduras al cortar el hielo para hacer un agujero lo suficientemente grande como para que llegara al agua.

O'Conor además terminó asociándose con un grupo local para recaudar dinero para ayudar a los lugares de música en vivo, que sufrieron financieramente por la pandemia de COVID-19. "Soy un gran fanático de la música en vivo y solo quería apoyar a los lugares locales, así que me asocié con Civl Chicago, la liga de lugares independientes de Chicago, y todos estos lugares pequeños que realmente se han visto afectados por COVID. Fueron los primeros en cerrar y serán los últimos en reabrir. Entonces pensé que era importante retribuir a la comunidad que me ha dado tanta alegría a lo largo de los años. Así que me uní a ellos y la gente comenzó donando de inmediato", dijo.