Sostiene AMLO reproche a clase media

Al seguir con sus críticas a la clase media, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay un sector en esta clase que siempre ha sido muy individualista, aspiracionista, que siempre le da la espalda a su prójimo y que sin escrúpulos morales quiere ser como "los de arriba".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal calificó de "increíble" que la clase media apoye a gobiernos corruptos, pero señaló que esto es debido a que son muy susceptibles a la manipulación.

Acusó de que este sector de la clase media son partidarios del "que no transa no avanza". "Hay un sector de la clase media que siempre ha sido así muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que es lo que quiere es ser como los de arriba, encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole como son partidarios del que no transa no avanza, es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos, increíble.

"Yo lo atribuyo a que son muy susceptibles a la manipulación, que leen el Reforma, un sector, no todos", manifestó.

El pasado viernes, el mandatario federal señaló que en la Ciudad de México la clase media estuvo influenciada por la campaña en contra de su movimiento y que se creyeron lo de "El falso mesías" y que buscaba reelegirse.

"Sobre todo sectores de clase media fueron influenciados, se creyeron lo del populismo, el de que íbamos a reelegirnos, lo del 'mesías tropical', el 'mesías falso', etcétera, etcétera, etcétera, pero hasta las piedras cambian de modo de parecer. Es muy interesante cómo la gente humilde, la gente pobre sí internalizó bien el mensaje.

"Pero un integrante de clase media-media, media alta, incluso, con licenciatura, con maestría, con doctorado, no, está muy difícil de convencer, es el lector del Reforma, ese es para decirle: Siga usted su camino, va a usted muy bien, porque es una actitud aspiracionista, es triunfar a toda costa, salir adelante, muy egoísta. Ah, eso sí, van a la iglesia todos los domingos, o a los templos, y confiesan y comulgan para dejar el marcador en cero y luego el domingo, de nuevo lo mismo", agregó.