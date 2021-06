Proyecto de Museo Casa Faya en pausa

En Gómez Palacio, el destino del Museo Casa Faya sigue siendo una incógnita. Desde que en 2014 el ayuntamiento gomezpalatino adquiriera el inmueble para su rescate y rehabilitación, han pasado tres administraciones municipales en las que el proyecto no ha logrado concretarse.

Hasta 2017 la Casa Faya había tenido una inversión de 20 millones de pesos, de los cuales 8 millones se recibieron gracias al Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) en 2016.

Posteriormente, se buscó este mismo apoyo por otros 8 millones de pesos en 2017 y por 6 millones de pesos en 2018. En ambos casos, el proyecto fue rechazado por irregularidades presentadas en el primer ejercicio.

ACTUALIDAD

Ante las denuncias ciudadanas recibidas por este diario sobre la situación actual de Casa Faya, Ernesto Rivera, titular de la Dirección de Arte y Cultura de Gómez Palacio, comentó que en 2019 el actual ayuntamiento recibió el inmueble en muy malas condiciones.

Aclaró que la jurisdicción actual de Casa Faya depende del departamento de Obras Públicas, pero que la Dirección de Arte y Cultura ha estado al pendiente del proceso.

"Cuando se hizo la entrega-recepción (septiembre de 2019) me invitaron a hacer el recorrido y fue cuando nos dimos cuenta de una serie de anomalías".

El funcionario indicó que se suponía que el dinero bajado del PAICE, en 2016, tenía como destino la remodelación y el acondicionamiento del recinto para crear un museo sujeto a detalles técnicos de programación y guión museográfico.

"Pero cuando llegamos vemos una obra inacabada, con áreas bien peligrosas (...) para subir a la planta alta hay un agujero a un costado de la escalera, que no va a ningún lado ni tiene razón de ser, porque no hay un sótano. También subimos a la azotea y descubrimos que había unos tubos de PVC como recolectores de agua que van directamente a las salas de exhibición. En esa época había estado lloviendo y se había estado metiendo el agua a las salas. También en la planta alta, el piso de madera está podrido por la lluvia y por el sol".

A Casa Faya también le faltaban ventanales del segundo piso. Después de la visita, se expidió una carta de inhabitabilidad para el inmueble. "En ese momento me doy cuenta de que hubo una malversación de fondos, porque aquí yo no veo 20 millones de pesos invertidos".

Entonces, la oficina de Contraloría comenzó la investigación y reunió un expediente donde, según Rivera, se demuestra la malversación de fondos y otros puntos que consideró inconveniente mencionar debido al tema legal.

Lo que sí confirmó fueque se tuvo la valoración de un perito para constatar que Casa Faya fue entregada en malas condiciones por la anterior administración municipal.

El titular añadió que las pruebas reunidas sirvieron para hacer una denuncia formal en 2020 ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, en Durango capital.

"Se han hecho indagatorias, comparecencias. Han ido a presentar su declaración los funcionarios públicos de ambas administraciones pasadas, tanto la de José Campillo como la de Leticia Herrera".

Sin embargo, Rivera comenta que debido a la pandemia, las investigaciones se han ralentizado sin llegar todavía a una conclusión.

"Hasta que no se pueda hacer eso, yo no puedo meterle mano porque el estado en el que se encuentra ahorita es prueba del estado en el que se encontró, porque el perjuicio que tiene el inmueble no se hace de la noche a la mañana".

Esta incertidumbre fue el motivo para que la Dirección de Arte y Cultura no contemplace a Casa Faya en sus presupuestos de 2020 y 2021, pues, menciona el director, no puede presupuestar el inmueble en las actuales condiciones porque caería en subejercicio.

"Para 2021 tampoco la metí porque no sé cuándo vaya a terminar esto. Ya vamos a junio y todavía no tengo claro".

Además, dijo que la Dirección de Arte y Cultura sí tiene contemplado un proyecto para rescatar el inmueble donde, además del museo histórico, se pretende establecer la escuela de arte urbano.

Respecto a los señalamientos del escultor Fernando Martínez por el uso indebido de Casa Faya como supuesta bodega municipal, Rivera comentó que a la entrada del inmueble se encuentra un cuarto donde las administraciones pasadas dejaron cubetas, escobas, trapeadores e incluso una carretilla. "Supongo que eso fue lo que él vio, porque ahí no guardamos otra cosa más lo que ahí ya estaba".

En su momento, Martínez también comentó sobre un documento que Rivera le había mostrado y que declaraba una suspensión definitiva del proyecto Casa Faya.

"Pero era del PAICE. Lo que pasa es que en el PAICE ya está como un proyecto terminado (...) Por ahí ya no le puedo continuar", explica Rivera.

Por último, Rivera indicó que espera recibir pronto la resolución de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción para poder contemplar a Casa Faya en el presupuesto de 2022, monto que "baja la mano", podría orbitar en los 5 millones de pesos sólo para su mantenimiento.

BUSCA AUDIENCIA

Por su parte, el escultor Fernando Martínez comentó que el miércoles 9 de junio entregó un documento al mismo Ayuntamiento donde solicitaba audiencia con la alcaldesa Marina Vitela, esto con el objetivo de tratar aspectos referentes a Casa Faya y al deterioro de la Plazoleta Fundadores. Hasta el momento, Fernando Martínez no ha obtenido respuesta por parte de la administración municipal y comentó que emitirá cada semana una solicitud similar hasta que sus denuncias sean atendidas.