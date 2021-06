Llega a México Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de EUA

"Acabo de llegar a la Ciudad de México en mi primer viaje al extranjero como secretario de Seguridad Nacional. Espero una visita productiva que fortalezca aún más la estrecha relación entre ambas naciones", señaló Mayorkas en un mensaje en Twitter.

El 21 de marzo de 2020, México y Estados Unidos cerraron sus fronteras para viajes no esenciales, es decir, aquellos con fines recreativos o turísticos.

A mediados de mayo, la cancillería mexicana informó que el cierre estaba programado hasta el 21 de junio de 2021 y que México y Estados Unidos sostenían "conversaciones para flexibilizar a partir del 22 de junio las restricciones".

El pasado 8 de junio, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, abordó el tema de la frontera durante la reunión que sostuvo en Palacio Nacional con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, de gira en Guatemala y México para atender la crisis migratoria.

Al día siguiente, en rueda de prensa junto a López Obrador, el canciller mexicano Marcelo Ebrard contó que sí se había tocado el tema de la frontera porque "es una de las principales preocupaciones de México", ya que la clausura de los viajes terrestres no esenciales desde marzo de 2020 ha dejado "un impacto muy grande".

Mientras que este lunes, Ebrard anunció en un mensaje en Twitter que México recibirá el martes un primer cargamento con 1.3 millones de vacunas de Janssen prestadas por EUA, el cual servirá para vacunar en los municipios de la frontera común.

El envío de las dosis fue una promesa que hizo la vicepresidenta Harris al presidente López Obrador, en una llamada el 3 de junio, días antes de reunirse ambos en la capital mexicana.

El Gobierno mexicano planea usar estas vacunas para inmunizar a las personas de entre 18 y 39 años de los 39 municipios mexicanos fronterizos con Estados Unidos para acelerar la reapertura de la frontera, parcialmente cerrada desde marzo de 2020 por la pandemia.

I’ve just arrived in Mexico City for my first foreign trip as @DHSGov Secretary. I’m looking forward to a productive visit that will further strengthen the close partnership between our two nations. pic.twitter.com/aSnm3ZHIZe