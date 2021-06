Empresario argentino adquiere la editorial Siglo XXI Editores

El Consejo de Administración de Siglo XXI Editores informan que con el fin de lograr un mejor futuro para esta casa editorial, decidió aprobar a Jaime Labastida el traspaso de sus acciones a las empresas editoriales Capital Intelectual de Argentina y Clave intelectual de España, cuyo propietario es el empresario argentino Hugo Sigman, a través del Grupo Insud, quien desde el año pasado ya había externado una propuesta de compra-venta y para cuya gestión fue muy importante la intervención de la filial Siglo XIX Argentina.

José María Castro, gerente general de Siglo XXI Editores asegura en entrevista que se canceló la compra que había con el grupo chihuahuense "por toda la polémica que surgió, pudieron llegar a un acuerdo y cancelaron todo, y como ya había habido pláticas anteriormente con el grupo Insud, hemos autorizado la venta de las acciones del Dr. Labastida a este grupo de empresarios".

A la par, del comunicado emitido la tarde de este lunes por el Consejo de Administración, la empresa compradora, la argentina Capital Intelectual, también informa a través de un comunicado, las razones de la compra y en las que resalta que Siglo XXI es "un baluarte de la cultura mexicana y latinoamericana" que van a mantener a toda costa.

Castro aseguró que "el grupo Insud es un grupo de empresas argentinas cuyo dueño es el señor Hugo Sigman, muy conocido porque es la persona que tiene la participación con Carlos Slim en México de generar los componentes para la vacuna de AstraZeneca, él tiene un ramo muy importante en la farmacéutica pero también es una amante de la parte intelectual y tiene una editorial en Buenos Aires que se llama Capital Intelectual que tiene la concesión del periódico Le Monde Diplomatic en el Cono Sur, tiene una productora de películas, tiene una editorial en Madrid también, una revista, en fin el señor está vinculado con la cuestión editorial y la parte cultural".

Castro también señala en entrevista que no ha habido asamblea de accionistas desde aquella asamblea del 19 de marzo que se suspendió y que no se llegó a dar por inconformidades de algunos accionistas, "no se ha hecho ninguna asamblea, pero en el seno del Consejo de administración se le autorizó la venta de acciones a este grupo Insud, el Consejo de administración tiene facultad para autorizar", afirma Castro, quien reconoce que el compromiso de venta se firmó el pasado jueves 10 de junio.

En su comunicado, el Consejo de Administración de Siglo XXI, informa que en vista de las inconformidades expresadas en la asamblea del pasado 19 de marzo de 2021, Jaime Labastida decidió rescindir los acuerdos con los interesados y retomó las conversaciones que había mantenido desde el año 2020, en que había anunciado su retiro, con las empresas editoriales, Capital Intelectual de Argentina y Clave intelectual de España, cuyo propietario es el Dr. Hugo Sigman, a través del Grupo Insud.

"De esta manera se resuelve la venta de las acciones de Jaime Labastida y se transita a una nueva etapa que asegura la viabilidad en la misión y la línea editorial de Siglo XXI Editores, aunada ahora en valores e intereses con Capital Intelectual, Le Monde Diplomatique y The New York Review of Books", señala el comunicado.

También se afirma que esta editorial fundada en 1966 por Arnaldo Orfila Reynal, es dueña además de Siglo XXI Editores de Argentina y Anthropos Editorial (Barcelona), "por lo que creemos que esta confluencia con Grupo Insud potenciará y relanzará su labor editorial en el mundo hispanoamericano".

En el comunicado de la parte compradora, firmado por José Natanson, director Capital Intelectual, fechado en Argentina, informa del acuerdo de adquisición de la mayoría accionaria de Siglo XXI Editores, donde señala que será un acuerdo muy provechoso pues Siglo XXI es una de las editoriales más importantes y prestigiosas en lengua española, y que "ambos sellos potenciarán su lugar en el mundo de habla hispana".

Además de dar cuenta de los motivos que llevaron a Capital Intelectual a firmar el compromiso el pasado 10 de junio, señalan que para terminar de perfeccionar el acuerdo "es necesario cumplir con una serie de pasos formales que se extenderán a lo largo de los próximos 60 días".

"Siglo XXI es un baluarte de la cultura mexicana y latinoamericana, un valor que queremos preservar a como dé lugar. Nuestro objetivo es potenciar la empresa en el contexto de las nuevas condiciones del mundo editorial, respetando su rica historia y los valores que le imprimieron desde su fundación Arnaldo Orfila Reynal, Jaime Labastida y el grupo de intelectuales latinoamericanos que los acompañaron. Creemos que estamos ante una excelente oportunidad para potenciar el trabajo que viene desarrollando la editorial mediante la asociación con Capital Intelectual, Le Monde diplomatique y Review, que comparten los mismos valores e intereses", afirma el comunicado.