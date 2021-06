Ardilla por poco es atropellada por un auto de carreras y se vuelve viral

El incidente ocurrió en Detroit, Estados Unidos, durante el Detroit Grand Prix organizado por la empresa IndyCar, cuando una ardilla comenzó a cruzar la pista y quedó en el camino del auto conducido por Ryan Hunter-Leay, el cual estaba acelerando a máxima velocidad hacia el pequeño animal.

La ardilla se percató del auto cuando estaba sólo a unos metros de ella y decidió saltar hacia adelante y así evitó haber sido atropellada. Se desconoce si Hunter-Leay se percató de la presencia del animal.

La cuenta oficial de Twitter de IndyCar compartió el video del salto de la ardilla y obtuvo más de 70 mil reproducciones en un día.

That was nuts. @RyanHunterReay avoiding a different type of traffic on the streets of Belle Isle. #INDYCAR // #DetroitGP // @detroitgp pic.twitter.com/lC6FL4IF1H