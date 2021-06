Morena, sin pruebas para impugnar elección de gobernador en Querétaro

Morena no impugnará la elección en la que resultó ganador Mauricio Kuri González, quien ya recibió la constancia de mayoría como gobernador electo, informó Celia Maya García, ex candidata a la gubernatura del estado por Morena.

En conferencia de prensa, informó que no cuentan con las pruebas suficientes para impugnar, sin embargo, no significa que no hayan existido inconsistencias y compra de votos.

De manera que sí se presentarán denuncias penales, por posibles delitos electorales, ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que sean ellos quienes den con las personas responsables y apliquen las sanciones correspondientes; aseguró que hubo compra de votos que, esta semana, siguen pagándose a través de instituciones bancarias.

"La mayoría de los delitos se cometen al amparo de la acechanza, ocultas, por lo cual no es sencillo contar con la evidencia de su comisión, lo cual no significa que las conductas no hayan existido; las pruebas con que cuento a nuestro juicio no son suficientes para reclamar la nulidad de la elección, por tanto, no se impugnará la elección", indicó la ex candidata.

En una reflexión sobre los resultados que no fueron favorables para el partido, reconoció que su campaña se dio en un contexto de "pulverización" del partido, que, aunado al asambleísmo, el fraccionalismo y el personalismo no enviaron un mensaje positivo para el electorado.