Policías electrocutan a adolescente por fumar un cigarro electrónico en una playa

El suceso ocurrió en Ocean City, Maryland, cuando cinco oficiales de policía blancos detuvieron a Brian Anderson, de 19 años, porque estaba fumando un cigarro electrónico sobre un malecón, acto que está prohibido a excepción de ciertas áreas designadas, por lo que el joven guardó su cigarro en su mochila, pero los oficiales continuaron cuestionándolo.

Los policías continuaron hostigando a Anderson, quien, de acuerdo al video de uno de los testigos, parecía estar cooperando con las autoridades, debido a que levantó sus manos cuando se lo pidieron y estaba por quitarse su mochila, a petición de los oficiales, pero fue electrocutado con una pistola eléctrica a pesar de su cooperación y procedieron a arrestarlo, provocando que los testigos gritaran en reclamo.

Medios locales reportaron que e adolescente fue arrestado bajo los cargos de conducta inapropiada, agresión en segundo grado y resistencia al arresto, entre otros, reveló el portal Daily Mail.

El video del arresto fue compartido en Twitter, en donde alcanzó más de 3 millones de reproducciones y causó indignación entre decenas de usuarios, quienes acusaron a los oficiales de racistas y de haber utilizado fuerza innecesaria e injustificada hacia el adolescente.

Police in Ocean City Maryland tasered a 17-year-old teenager after they accused him of vaping yesterday. pic.twitter.com/PVzagAV5i1