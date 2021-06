Siete películas wéstern, pero no ambientadas en el ‘viejo oeste’

El wéstern es un género cinematográfico que se caracteriza porque sus historias se ambientan en la zona oeste de Estados Unidos, principalmente durante la época de colonización. Por su escenario también se les llamaba ‘películas de vaqueros’, pero el género tiene otras características, modernizadas y actualizadas además con el paso del tiempo.

Así, hay cintas del presenten actual, del género wéstern, pero que no se desarrollan en el ‘viejo oeste’, como se le llamaba a aquella época pasada. Estos son algunos destacados ejemplos.

Hell or High Water

Nominada al Oscar como mejor película, el proyecto es una historia de justicia, venganza, violencia y redención, que sigue a un Ranger, a punto de jubilarse, persiguiendo a unos ladrones de bancos.

The Rover

Película australiana con una trama sencilla pero muy acorde con el wéstern, se desarrolla en un futuro apocalíptico y cuenta la travesía de un hombre persiguiendo a unos bandidos que le robaron.

The Scent of Rain and Lightning

Ambientada en el presente actual, la protagonista es una joven que debe afrontar su impulso de venganza, al descubrir que el asesino de sus padres ha salido de la cárcel, reabriendo viejas heridas.

Wind River

Con grandes actuaciones y un gran tino para el suspenso, la historia trata de un agente del gobierno y una policía local, investigando las desapariciones de jóvenes en una reserva Nativo Americana.

Rango

Una cinta animada pero que cubre bien con el género, es divertida, ágil y entretenida. Sigue a un camaleón que queda en medio de una disputa por agua, que ahora deberá poner orden al conflicto.

Brokeback Mountain

Neo-western que ahonda en tópicos como la soledad o la culpa, aquí dos hombres que trabajan ‘en las montañas’, se enamoran, lo que desafía a un mundo que no está listo para aceptar su relación.

Logan

Siguiendo el trazo de las historias wéstern, Logan es más que una cinta sobre mutantes, es un recorrido que obliga a los personajes a afrontar su pasado, mientras en su escape luchan por vivir.