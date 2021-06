En tres ocasiones le sembraron droga, solo en una ocasión lo consignaron, además del robo del dinero, celulares y otra pertenencias, es la pesadilla que en menos de seis meses ha vivido a quien llamaremos Jonathan, pues por estar “fichado”, teme por la seguridad de su familia.

Recordó que todo empezó a mediados de marzo del 2021, justamente luego de cobrar un dinero que le debían, cuando un vehículo de Fuerza Civil lo detuvo, de inmediato le pidieron que se bajara y a la vez lo cuestionaron por la droga, que en donde la tenía.

“Total, me engancha un policía, quería bajar a la fuerza a mi esposa, yo me negué, pero él me dijo que si no me iba a meter unos “chingazos”, buscaron los oficiales en todo el carro, en mis ropas, pero el oficial mete la mano y saca una bolsa de cristal y le dice a mi esposa mire, y dice que no es distribuidor, mi esposa le dijo que me checaron dos oficiales, como es posible que usted se la venga encontrando”, explicó.

Ver más: Saltillense señala haber sido extorsionado tres veces en menos de seis meses por policías