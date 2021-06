Tras el recuerdo de Carlos Chávez

En Torreón, el extinto Teatro Princesa fue el lugar donde el maestro Carlos Chávez dejó su rastro en la ciudad. La primera ocasión el 7 y 8 de octubre 1942, cuando en un evento sin precedente la Orquesta Sinfónica de México arribó a tierra lagunera para ejecutar obras como el Himno Nacional (1854) de Jaime Nunó, Obertura de Guillermo Tell (1829) de Gioachino Rossini, Quinta Sinfonía (1888) de Piotr Ilich Chaikovski, Danzas Polovtzianas de El Príncipe Ígor (1890) de Alexandr Borodín y Sinfonía India (1936) del propio Carlos Chávez.

Importante también fue la conferencia La música de hoy, que Chávez ofreció la noche del 8 de noviembre de 1968 en ese mismo recinto, debido a la celebración de las VI Jornadas Municipales de Cultura que en aquel entonces organizaba el Ayuntamiento de Torreón.

Nacido el 13 de junio de 1899 en Ciudad de México, el maestro es considerado uno de los compositores más importantes en la historia del país. Su obra dotó al México del siglo XX de una identidad musical que se balanceó entre lo autóctono y lo vanguardista. Sus viajes por el mundo le permitieron adquirir una voz propia que aderezó con grandes amistades como el compositor neoyorquino Aaron Copland, a quien precisamente conoció durante su estancia en la Gran Manzana.

El escritor Eusebio Ruvalcaba, en su libro Temporada de otoño (Bajel de Sueños, 2015), sostiene que, al contrario de Silvestre Revueltas, Chávez "es el hombre pragmático, el funcionario que a su trabajo como organizador y promotor agregó el de compositor racional y disciplinado, y el de director de orquesta atinado e innovador".

Y es que su figura no sólo residía en la sobriedad con la que escribía sobre el pentagrama, también puso bases para la gestión cultural a nivel nacional: fundó la Orquesta Sinfónica de México en 1928, ese mismo año asumió la dirección del Conservatorio Nacional de Música hasta 1934 y en 1946 creó el ahora Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Razones suficientes para que el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical (Cenidim) lleve su nombre.

Así mismo, compositores como Mario Lavista han recalcado en diversas ocasiones su gran forma de trabajo. En una entrevista ofrecida en 2019 para la revista Siglo Nuevo, suplemento catorcenal de este diario, Lavista expresó: "Chávez es la persona con más capacidad de trabajo que he conocido. Nada más piensa: era compositor, director de orquesta, tocaba el piano y era funcionario, pero no funcionario menor, ¡era director de Bellas Artes! No me puedo imaginar el 'trabajal' que era eso. Y todo lo hizo muy bien. En fin, tuve una gran suerte de tener a Chávez, de conocerlo durante tantos años".

VIGENCIA

A pesar de que han pasado más de cuatro décadas desde su muerte en 1978 y de que su música no suela ser tocada con frecuencia por las orquestas mexicanas, Carlos Chávez continúa siendo referencia para todo un abanico de músicos, sobre todo aquellos que se interesan por la investigación musical.

Caso reciente es el del pianista Juan Pablo Horcasitas, quien en Prelude (2021), su segundo álbum de estudio, incluyó la grabación de un par de obras de Chávez: Ten Preludes: I. Adantino Expressivo y Ten Preludes: II. Vivaces.

Hace algunos años, Horcasitas conoció a Ana Chávez, hija del compositor mexicano. El pianista tuvo la fortuna de que Ana le regalase gran parte de la música de su padre impresa por editoriales estadounidenses.

"A la hora de estudiar su música me encontré con los preludios. Son 10 preludios y me gustaron mucho porque es un estilo no muy contemporáneo, es un estilo que yo llamaría casi neoclasicista (…) Los preludios tienen un lenguaje muy accesible. Tienen tintes o influencias de Bach… obviamente la palabra preludio tiene una carga muy fuerte en compositores como Chopin o Rachmaninov, pero en el caso de Chávez tienen un lenguaje muy exclusivo y muy accesible", comentó el pianista en entrevista telefónica desde Nueva York.

Horcasitas asegura que a pesar de que los preludios de Chávez han sido grabados por varios pianistas mexicanos, son obras poco conocidas por el público. Resalta que Chávez es un compositor que suele demandar mucho del público, pues el resto obra no es precisamente fácil de digerir, situación que en su momento incluso fue mencionada por el mismo Aaron Copland.

"Lo que Carlos Chávez hizo (y lo hizo muy bien) fue colocar a México en el escenario internacional. Él venía mucho a Nueva York, vivió dos años aquí, desarrolló una amistad muy profunda con Aaron Copland. Gran parte del interés, tanto de Copland como de Chávez, era que la música latinoamericana se conociera en nuestro continente y en Europa. Ellos estaban fijos en una postura: no estaban de acuerdo en que la música europea (creo que se referían más al romanticismo) se siguiera tocando como la música principal en nuestro continente. Ellos querían encontrar una voz y un estilo propia para poder encontrar una identidad".

En ese tenor, el instrumentista también difiere un poco de la imagen que se tiene de Chávez como figura del movimiento nacionalista.

"No creo que sea tanto nacionalismo, porque el nacionalismo es como solamante explotar o explotar las características únicas de cada país y Carlos Chávez no es así. Si tú escuchas música de Carlos Chávez, si escuchas su Concierto para piano o si escuchas algunas de sus sinfonías que no sea la Sinfonía India, difícilmente vas a poder decir esto es mexicano o esto es folclórico".

Refiere que Chávez fue embajador de la música moderna de su época, un compositor experimental, influenciado por otros creadores que estaban interesados en temáticas mecanicistas. De ahí la importancia de divulgar su obra junto a la de otros compositores nacionales.

"Estamos en un momento muy crítico de difusión y de promoción de nuestra propia música. Ahora con el avance tecnológico y con el acceso a la información, tenemos mayor acceso a la historia que antes y creo que debemos rescatar a todos nuestros compositores. Hay compositores que, en verdad, tú los mencionas y la gente no sabía de su existencia. Carlos Chávez obviamente es un compositor muy relevante en el siglo XX en el mundo, pero no es el único y me gustaría ver más programado su Concierto para piano. Él tiene cinco sinfonías, de las cuales difícilmente se tocan otras que no sean la Sinfonía India. También tiene música para ballet, tiene cantatas, tiene una ópera: The Visitors.

A las 16:30 horas del miércoles 2 de agosto de 1978, un paro cardíaco detuvo el ritmo vital de Carlos Chávez, tras encontrarse en estado de precoma durante dos semanas. El deceso aconteció en la casa de su hija Ana, en Coyoacán. Su cuerpo fue velado al día siguiente en el Palacio de Bellas Artes e inhumado en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores.