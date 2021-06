De la nueva guerra sucia

CLAUDIA SHEINBAUM

Fue muy curioso y por supuesto muy lamentable que se diera un accidente en la línea de "oro" de la Ciudad de México y víctimas, pero lo que sé del asunto es lo siguiente, que escribo a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México: En tiempos de Calderón se cambiaron los trenes de la línea de Oro del metro, la que se destruyó curiosamente poco antes de las elecciones del 2021. De trenes franceses que tiene el resto de la red del metro capitalino, se compraron trenes más estrechos españoles, porque el entonces presidente espurio de México Felipe Calderón con los ga-chu-pas hacía negocios y fueron los que vendieron esos trenes. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa acaba de decir lo siguiente: "No tiene la culpa el indio sino el que lo hizo presidente". A este presidente mestizo hay que investigarlo, Claudia. Lo hizo presidente la derecha.

EN ARTÍCULO ANTERIOR ESTÁN LOS DATOS:

Al parecer la tragedia de Tláhuac no fue culpa de Marcelo Ebrard, entonces jefe de Gobierno de la CDMX, en cuya administración se construyó la "línea de oro" del metro capitalino. El desastre del puente que provocó la muerte de 26 usuarios, menos aún se le puede achacar a la hoy jefa de Gobierno del ex DF, Claudia Sheinbaum. Esto lo han propalado en su repugnante propaganda política los PANcakes.

Por eso a Sheinbaum la trató tan bien López Obrador en ese foro inigualable de La Mañanera, que naturalmente tiene fritos a los contrarios prianistas, perredistas etc., toda esta caterva de la que nos hemos librado por fortuna. Por cierto, en la propaganda de las elecciones, los "Chuchos de Izquierda" de un PRD grotesco fue la más repugnante. No los quiso la jefa de Gobierno a su lado.

Claudia ofreció una "investigación independiente con una empresa extranjera". Ella no estaba en el paisaje en aquel 2012.

¿Y LAS ELECCIONES?

El asunto de la línea del metro afectó los comicios en la Ciudad de México por todo lo que hicieron los inmundos "aliados". Desde luego el peor fue el PRI. Ya no tiene buenos políticos. Y quien le manda por aliarse con los PANcakes, que ya sabemos son adminículo de los gringos, no de ahorita sino desde que creó en 1939 el partido cu-rio-sa-men-te un año después de la nacionalización del petróleo.

En mi opinión les pagaron para que la echaran para atrás, pero como no pudieron, siguió adelante Pemex para beneficio de los priistas, pero hay que reconocerlo, también para el desarrollo del país.

Por desgracia lo mandaron 5 años a la cárcel y han injustamente olvidado al que más hizo por el petróleo de México, al ingeniero Jorge Díaz Serrano, amigo y protector del presidente López Portillo, que lo traicionaría posteriormente en compañía de otro amigo suyo, George Bush padre, papi de Salinas. Necesitaban estos inicuos un "chivo expiatorio" y lo encontraron en él, que osó mirar hacia la presidencia. No era uno de "ellos".

Y quién sabe por qué el presidente actual López Obrador nunca toca el tema y menos lo investiga. "Ya pasó o hace mucho", me dicen cuando pregunto. Sí, sí, también hace mucho más tiempo que se murieron un montón de personajes buenos o malos de los que se sigue hablando, pero a Díaz Serrano lo pasan por alto, como si nunca hubiera existido, así sepan que lo que pretende hacer hoy AMLO lo había hecho él Y MÁS lo había hecho él a principios de los ochenta. ¿Por qué no dicen que la culpable de los 35 millones que presuntamente se quedó este gran hombre (1921-2011) se debió a la codicia de las hermanas LÓPEZ PORTILLO?

Encontró a Pemex como uno de los productores más bajos de crudo y lo dejó en 4.º lugar. Hizo exactamente lo que hoy quiere hacer López Obrador, pero nunca lo menciona. ¿Quizás porque es amigo de los Loaeza, parientes de López Portillo?

DE ACUERDO, AMLO, PERO FALTÓ "LE MONDE" (quelle honte).

"Los periódicos más famosos del mundo mienten, calumnian New York Times, Washington Post, Financial Times y El País. muy famosos, pero sin ética, por eso también ellos tienen que hacer una autocrítica, una revisión, para el regreso a la nueva normalidad porque ya no es regresar a lo mismo, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo cultural, ni en lo que tiene que ver con la comunicación".

Hoy el presidente AMLO tiene que resistir con gran valentía la maldad y carencia de patriotismo de la derecha mexicana.

DESGRACIADAMENTE SIEMPRE DE ACUERDO CON LOS AVARICIOSOS GRINGOS, QUE POR LO VISTO SIGUEN CREYÉNDOSE LOS DUEÑOS DEL PLANETA; PERO BASTA. YA HACE MUCHO QUE SE MURIÓ MONROE.

¿LO SABRÁ KAMALA? Los que lo han entendido son ya varios países latinoamericanos, entre ellos México.

--

Manú Dornbierer