Dan constancia de mayoría a gobernadores en México

La mayoría de las candidatas y candidatos ganadores de las 15 elecciones a gubernaturas que se celebraron el 6 de junio recibieron las constancias de mayoría, con lo que, oficialmente, son gobernadoras y gobernadores electos.

Los institutos electorales de Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas llevaron a cabo las respectivas sesiones, en las cuales se declaró oficialmente al ganador de la contienda. Sólo faltarían Baja California, Colima y Nayarit, que se entregarán durante la semana.

MENSAJES

Con un llamado a la unidad en favor de Baja California Sur y el compromiso de respetar los principios de la 4T, "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", Víctor Castro Cosío, de Morena-PT, recibió su constancia como mandatario local. "Por la vía pacífica electoral podemos superar las diferencias. Gracias a los que creyeron en nosotros y a los que aún no creen, con trabajo, educación y respeto espero ganarme la confianza".

En Ciudad del Carmen, Campeche, Layda Sansores San Román (Morena, PVEM, PT) tuvo un evento en el que saludó a sus seguidores desde arriba de un vehículo adornado con flores. Recordó a su padre, Carlos Sansores Pérez y quien construyó la sede del PRI: "Mi padre le construyó la casa y a mí me tocó construirle la tumba", declaró.

La panista María Eugenia Campos Galván recibió su constancia, convirtiéndose en la primera mujer en ese cargo.

En Guerrero, Evelyn Salgado (Morena) llegó al instituto acompañada, como casi siempre, por su padre, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio. Tras recibir su acta de mayoría, la gobernadora electa llamó a la reconciliación y a la unidad de los guerrerenses y dijo que no tiene derecho a fallar.

En Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) afirmó que en su gobierno se acabará la exclusión social. Destacó el crecimiento de Morena como partido político y llamó a la reconciliación, ante la pluralidad con la que se conformaron los ayuntamientos y el Congreso del estado. "Necesitamos a todos, por lo que llamamos a la reconciliación: no es tiempo de división en Michoacán", enfatizó.

En Nuevo León, Samuel García Sepúlveda (Movimiento Ciudadano) afirmó que exigirá un mejor trato fiscal, pero que no romperá la liga con la Federación, por lo que, auguró, el presidente Andrés Manuel López Obrador "va a estar muy contento con el trabajo que vamos a hacer en los seis años como gobernador", y agregó: "No me comparen con 'El Bronco', el nuestro será un gobierno mucho mejor". Por su parte, Mauricio Kuri González, Ejecutivo electo de Querétaro, dijo: "Seré el gobernador de la unidad y también tengo la vara muy alta de superar el trabajo del actual gobierno".

En San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona (PVEM, PT) agradeció a los que votaron por él y prometió que durante su mandato "iremos transformando no sólo a San Luis, también a la creencia de que sólo ciertos partidos deben gobernarnos, haremos un trabajo digno", aseguró.

En Tlaxcala, Lorena Cuéllar (Morena-PVEM-PT-PES) recibió su constancia de mayoría y se comprometió con trabajar para ser recordada como una "gran gobernadora". "No fue fácil esta gran batalla, porque estaba en juego el destino de muchos políticos de antaño que gozaban de privilegio, pero lo logramos, gracias a la confianza que me he ganado durante toda una vida de servicio.

"Tuvimos un enfrentamiento con los poderes de antaño que se unieron todos contra mí para no permitir pasar a la Cuarta Transformación, pero lo logramos", aseveró Cuéllar. En Zacatecas, después de recibir su acta, David Monreal (Morena) se dirigió directamente al municipio de Fresnillo, donde realizó una caminata hasta el Santuario de Plateros para dar gracias por su triunfo al Santo Niño de Atocha.

Afuera del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), Monreal anunció que hoy pedirá al gobernador Alejandro Tello Cristerna (PRI) que inicie con la entrega-recepción y que termine con la mala tradición de regalar notarías.