Nueve coahuilenses votan desde prisión

Cuando una persona es sentenciada por un juez pierde sus derechos políticos, es decir votar y ser votado, sin embargo en los centros penitenciarios no solo están recluidos a quienes se les ha comprobado la comisión de un delito, también están aquellos que atraviesan un juicio penal, y aunque se encuentran en prisión preventiva no han perdido su derecho a votar. Pese a ello, durante las elecciones no podían ejercer este derecho. Actualmente, el panorama ha cambiado.

Por primera vez en la historia de México, el Instituto Nacional Electoral, INE, implementó un programa piloto para que personas que permanecen en prisión preventiva pudieran votar. Aunque Coahuila no formó parte de este plan pilotó, durante la pasada jornada electoral, del 6 de junio, nueve coahuilenses lograron votar desde prisión. En entrevista, con el Vocal Ejecutivo del INE en Coahuila, José Luis Vázquez López, comentó que este programa deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. "Esto data de hace algunos años y el Tribunal resuelve que efectivamente las personas que están en prisión preventiva pueden votar, porque sus derechos no están suspendidos, y le ordena al INE que haga un análisis para ver esta situación", dijo. DESDE 2018 A nivel nacional, INE ha explicado que fue en junio del 2018 que dos personas que se encontraban en el Centro Estatal de Reinserción Social "El Amate" en Chiapas pedían que se salvaguardara su derecho a votar ya que no contaban con sentencia. Y fue el 20 de febrero de 2019, que la Sala Superior del Tribunal fijó su postura y resolvió a su favor, al argumentar que quienes están en prisión preventiva tienen derecho a votar porque se encuentran amparadas bajo el principio de presunción de inocencia. Y ordenó al INE hacer una prueba piloto en 2021 y se prevé que se implemente en 2024. CINCO ENTIDADES Por lo tanto, el INE hizo un diseño para atender la orden del Tribunal y definió que se realizaría una prueba piloto en cinco centros penitenciario federales ubicados en Sonora, Michoacán, Morelos, Guanajuato y Chiapas. En los centros penitenciarios elegidos, se encontró que 2 mil 185 personas estaban en prisión preventiva y por lo tanto podían ejercer su derecho a votar este 6 de junio. El voto se realizaba conforme al lugar de residencia que presentaban en su credencial de electoral vigente. Una vez que se identificó a quienes estaban en prisión preventiva, personal del Instituto Electoral acudió al centro penitenciario, y condiciones de secrecía, las personas que desearon participar en la votación, ejercieron su derecho de manera anticipada al resto de los ciudadanos. De las 2 mil 185 personas en condición de votar participaron 249 y de ellos nueve son coahuilenses. "Su voto se colocó en un sobre cerrado y fue remitido a las diferentes juntas ejecutivas del país", dijo José Luis Vázquez. Agregó: "A la junta local nos llegó el sobre, los custodiamos y se instaló una casilla especial para ese efecto aquí y se entregaron los votos". SE REPARTEN VOTOS Tras el escrutinio y cómputo se tuvo como resultado ocho votos. Uno para el distrito 02 de San Pedro, 3 para el distrito 05 de Torreón, tres más para el distrito 06 de Torreón y un voto para el distrito 07 de Saltillo. Esta votación solo aplicó para las elecciones federales, es decir para la renovación de la Cámara de Diputados. En la historia democrática de México se ha buscado proteger el voto, y con ello el derecho de todo mexicano a votar, por ello se instalan casillas tanto en áreas urbanas como rurales para que nadie se quede sin ejercer este derecho. Y en un esfuerzo extra, se han realizado boletas en braille para personas que no pueden ver, e incluso se ha promovido el voto de ciudadanos desde el extranjero, pero nunca se había abordado el tema desde los centros penitenciarios. "Se está sentando un precedente en esta elección de que se propicie el voto para las personas en prisión preventiva", dijo el Vocal Ejecutivo. Cabe mencionar que esto no implicó un costo extra para el INE Coahuila porque ellos solo recibieron los votos. Para que esto pudiera aplicarse en Coahuila se requeriría de la implementación del programa en todo el país. Una vez que se realice la evaluación de este programa piloto, si se amplía, se prevé que habría convenios con los centros penitenciarios para que se puedan entrar en ellos. "La pretensión es que esto tenga un carácter más generalizado en siguientes elecciones federales tiene que ver esto con los derechos de las personas, que efectivamente tienen derecho a votar. Esto fue un peritaje para ver qué implicaba, porque es la primera vez que se hace (en México)", concluyó José Luis Vázquez López Vocal Ejecutivo del INE en Coahuila. Piloto Derechos: *Al no contar con una condena, más de 2 mil personas pudieron ejercer su derecho a votar. *El INE seleccionó cinco entidades del país donde desde prisión se pudiera realizar el sufragio. *Desde el 2018, ante la solicitud de algunos reos, se realizó el trámite para poder hacer valer sus derechos como ciudadanos. *Nueve coahuilenses en prisión preventiva pudieron votar por diputados federales. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste