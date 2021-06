Elefante embiste autos y causa destrozos en boda tras asustarse con cohetes

El suceso ocurrió en Allahabad, India, cuando un elefante que estaba participando en la celebración de una boda se asustó gracias a los fuegos artificiales utilizados durante la ceremonia y comenzó a destruir las decoraciones partes del recinto, provocando que docenas de invitados corrieran por su vida.

En un momento de su desesperación, el elefante corrió hacia el estacionamiento y embistió y volteó a varios automóviles hasta que autoridades locales así como guardabosques arribaron para calmar al animal.

Ninguna persona resultó herida a causa del elefante, aunque el recinto y seis vehículos sufrieron daños considerables, reportó el portal Times of India.

