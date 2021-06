Sumidero se 'traga' a un auto estacionado en cuestión de segundos

El suceso ocurrió en Mumbai, India, cuando una persona se percató de que el asfalto del estacionamiento de un complejo residencial comenzó a debilitarse, por lo que comenzó a grabar. Al cabo de unos segundos, se formó un sumidero debajo de un auto aparcado, el cual cayó de frente al socavón y quedó completamente sumergido en un charco de agua.

Las incesantes lluvias que han azotado la ciudad fueron las responsables de haber debilitado el asfalto debido a que el lugar solía ser un pozo, el cual fue cubierto para la construcción del estacionamiento, informó el portal Debate.

Scary visuals from Mumbai's Ghatkoper area where a car drowned in few seconds. pic.twitter.com/BFlqcaKQBo