Los jugadores de la Liga MX presentes en la Copa América

Inicia la Copa América, el torneo de selecciones más antiguo del planeta y la Liga MX tendrá presencia con 23 futbolistas que militan en ésta y algunos viejos conocidos.

Colombia es la selección con más jugadores "repatriados" de México con seis; seguido de Ecuador con cinco; Paraguay, Chile y Perú tienen tres; Uruguay dos y Venezuela sólo aporta uno.

Argentina, Bolivia y Brasil no consideraron a ningún futbolista proveniente de la Liga Mexicana.

CHILE

Claudio Baeza (Toluca)

Jean Meneses (León)

Sebastián Vegas (Monterrey)

Viejos conocidos: Enzo Roco, ex de Cruz Azul, ahora en el Fatih Karagümrük de Turquía. Felipe Mora, ex de Cruz Azul y Pumas ahora en el Timbres Portland. Eduardo Vargas, ex de Tigres, ahora en el Atlético Mineiro de Brasil.

COLOMBIA

Camilo Vargas (Atlas)

Óscar Murillo (Pachuca)

Stefan Medina (Monterrey)

William Tesillo (León)

Yairo Moreno (Pachuca)

Juan Otero (Santos)

Viejos conocidos: Matheus Uribe, ex de América, ahora en el Porto de Portugal. Edwin Cardona, ex de Monterrey, Tijuana y Pachuca, ahora en Boca Juniors.

ECUADOR

Félix Torres (Santos)

Ángel Mena (León)

Ayrton Preciado (Santos)

Fidel Martínez (Tijuana)

Michael Estrada (Toluca)

Viejos conocidos: Alexander Domínguez, ex de Monterrey, hoy en el Vélez Sarsfield de Argentina, Enner Valencia ex de Pachuca y Tigres, ahora en el Fernbahce de Turquía.

PARAGUAY

Antony Silva (Puebla)

Richard Sánchez (América)

Carlos González (Tigres)

Viejos conocidos: Pedro Gallese, ex de Veracruz, ahora en el Orlando City de la MLS. Christian Cueva, ex de Toluca, ahora en el Al Fateh de Arabia.

PERÚ

Anderson Santamaría (Atlas)

Yoshimar Yotún (Cruz Azul)

Santiago Ormeño (Puebla)

URUGUAY

Fernando Gorriarán (Santos)

Jonathan Rodríguez (Cruz Azul)

Fernando Aristeguieta (Mazatlán)

Aunque no hay jugadores que jueguen actualmente en la Liga MX, Argentina presenta a Agustín Marchesín, ex de América y Santos, hoy en el Porto y Guido Rodríguez, ex del América, hoy en el Betis de Sevilla.

Santos es el cuadro que más aporta con 4, seguido de León con 3, Toluca, Cruz Azul, Atlas, Puebla, Monterrey y Pachuca con 2 y con 1 Mazatlán 1, América 1, Tigres 1 y Tijuana 1.