La Columna de Rosell

Tiempo de Copas, pero no de cualquier copa, en estas se involucran las naciones campeonas del mundo, en la Euro y la América. Amén de los mejores futbolistas del mundo, veamos, en la Eurocopa están todos los monarcas mundiales del viejo continente, Alemania, Italia, Inglaterra, Francia y España. En la Copa América los tres campeones mundiales americanos, Brasil, Argentina y Uruguay. Dos torneos que más que prosapia siguen manteniendo un gran nivel, que lamentablemente no podemos decir lo mismo ni de la Copa Oro ni de la Copa Africana de naciones.

pa Africana de naciones. No nos hagamos, la calidad de futbolistas en estas dos copas es tremendamente superior a los de Concacaf y quizás algunos africanos no están tan lejos. Es darnos cuenta una vez más, que a pesar de cierto progreso seguimos sumamente rezagados de la élite mundial. Nuestros mejores futbolistas en Europa siguen batallando por ser titulares. Nuestra prensa suele destacar que tal o cual paisano inició o jugó los noventa minutos como si fuera un logro digno de resaltar. Seguimos destacando con entusiasmo que al menos los tomen en cuenta en equipos, la mayoría, de segundo pelo.

yoría, de segundo pelo. Los grandes de Europa solo han dado oportunidades a mexicanos del nivel de Hugo, Rafa y Luis García. Chicharito contra toda lógica jugó y hasta con cierto éxito con grandes de Inglaterra y España. Héctor Herrera acaba de ganar la Liga en España, pero sin ser titular.

México en Mundiales sigue estancado desde hace siete ediciones, lugar 16 o 15, que es el lugar que nos debería de corresponder y nos corresponde en el ránking FIFA desde hace 28 años. No pertenecemos a ninguna élite futbolística y quizás parte de eso sea ese inusitado interés por torneos ajenos, que nos hace indiferentes a lo que pasa con nuestros representantes.

on nuestros representantes. Difícilmente existe otro país donde haya tanto interés por seguir torneos donde no participa tu equipo, en México somos farolones, nos encantan este tipo de torneos, por eso los sistemas de televisión de paga les va muy bien. En cualquier otro país futbolero, si no está tu selección los ratings se ven afectados, pero en nuestro país la Euro y la América son seguidas con interés y emoción. Se dice que en Argentina y Brasil se vive la más grande pasión por el futbol, pero siempre y cuando involucre a sus equipos, fuera de ahí, les vale. En cambio, nosotros vivimos con inusitado interés el devenir de estas competencias, elegimos un favorito, en el caso de la Euro, por ejemplo, tengo un compadre nacido en Lerdo Durango, pero su pasión por “Die Mannschaft” lo hace sufrir o gozar, ese méndigo y no digo nombres, incluso sufrió cuando Chucky los vacunó en el mundial de Rusia, me acuerdo que le reclamé: “Oye güey ganó México, está bien que le vayas a Alemania, pero no ma...”

Así varios, y tengo que reconocer que en el caso de Brasil siempre es mi segundo equipo, cuando el Tri es eliminado de inmediato voy con Brasil, pero no llegó al extremo del méndigo de mi amigo y compadre (pacabarla), cuando Brasil nos eliminó sin mayor problema en el último mundial, si la sufrí, pero en el caso de la Copa América es siempre mi favorito, obvio, siempre y cuando no participe nuestra selección, pero ya no nos quieren invitar.

En la Euro voy con Inglaterra, solo por los Beatles, no, no solo eso, creo que ya es tiempo que el talento inglés alcance el nivel de excelencia que ha mostrado la Premier en las mejores competencias de clubes. Entiendo que la selección es otro asunto, pero creo que en la actualidad existen mínimo 22 elementos nativos de la isla que pueden catapultar al equipo de doña Chabela en la búsqueda de la Copa. Los británicos han conseguido dos terceros lugares en el 68 y en el 96 en su casa. Siempre he sido admirador del gran Paul Gascoigne , fue la versión de George Best en los ochenta y noventa. Como no recordar aquel fantástico gol contra Escocia en la Euro 96, descrito como el gol más icónico en la más reciente historia del juego. A toda velocidad recibe un balón entrando al área, finta que le va a pegar de zurda y utiliza esa pierna para levantarla sobre Boyd y sin dejarla caer le mete todo el empeine de su pie derecho para vencer al arquero Goram. Un gol ciertamente icónico, al grado, que es recordado y admirado al nivel de la legendaria volea de Zidane en tierras precisamente escocesas contra el Bayer Leverkusen en la final de la Champions.