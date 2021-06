Cuando una persona es sentenciada por un juez pierde sus derechos políticos, es decir votar y ser votado, sin embargo en los centros penitenciarios no solo están recluidos a quienes se les ha comprobado la comisión de un delito, también están aquellos que atraviesan un juicio penal, y aunque se encuentran en prisión preventiva no han perdido su derecho a votar. Pese a ello, durante las elecciones no podían ejercer este derecho. Actualmente, el panorama ha cambiado.

Por primera vez en la historia de México, el Instituto Nacional Electoral, INE, implementó un programa piloto para que personas que permanecen en prisión preventiva pudieran votar. Ver más: Votaron 9 coahuilenses desde centros penitenciarios