Exembajador de EUA en México critica estrategia antidrogas

El exembajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, criticó la estrategia contra las drogas del gobierno estadounidense. En un mensaje en Twitter, lamentó que "el uso de drogas y las sobredosis se están disparando en EUA". El exembajador siguió: "Y no tenemos una estrategia nacional para abordar la crisis más que pedirle a México que persiga y extradite a los capos". En un artículo en The Arizona Republic, del viernes, resaltó el problema del "flujo de drogas ilegales y cada vez más letales hacia Estados Unidos".

Destacó el dato de que "EUA registró más de 81 mil muertes por sobredosis de drogas en los 12 meses que terminaron en mayo de 2020, el número más alto de muertes por sobredosis jamás registrado en un periodo de 12 meses". Aunque escribió que como embajador instó "al gobierno mexicano a adoptar una postura más proactiva para interceptar el flujo de drogas ilegales y responsabilizar a los responsables", "Estados Unidos no puede depender de México, o de cualquier otro país extranjero, para resolver nuestro problema de drogas". Sobre las actuales formas de resolver el problema, indicó que "el objetivo principal es atrapar a los malos y llevarlos ante la justicia.

Si bien ese objetivo es obviamente loable, no puede ser la base de nuestra estrategia nacional contra el narcotráfico. Hay dos problemas con el enfoque, uno práctico y otro conceptual". Acerca del primero dijo que "la mayoría de los cabecillas de los cárteles viven en México, por lo que su aprehensión y enjuiciamiento dependen necesariamente de las acciones del gobierno mexicano". Prosiguió: "En cualquier caso, no está nada claro que las instituciones policiales y judiciales de México estén a la altura. El fallido intento de arrestar a Ovidio Guzmán, hijo del capo condenado Joaquín "El Chapo" Guzmán, en octubre de 2019, subraya el desafío". Sobre el enfoque recalcó que "en un nivel más profundo, atrapar y probar a los capos de la droga no afectará significativamente el suministro de drogas ilegales".

No obstante, aclaró que "nada de esto sugiere que Estados Unidos y México no deban trabajar juntos para aprehender a figuras clave en el tráfico ilegal de drogas y llevarlas ante la justicia. Los cárteles representan un grave peligro para ambos países y compartimos el interés común de erradicarlos".