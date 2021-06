Busca García Luna amparo

Genaro García Luna presentó un amparo contra las órdenes de aprehensión que han sido libradas en su contra por la supuesta contratación indebida de empresas para la construcción de penales federales.

Su demanda, sin embargo, en principio no ha sido aceptada a trámite y una juez la tuvo por no presentada, porque estimó que, en su escrito, no precisa los hechos de los cuales se duele y el fundamento de los conceptos de violación a sus derechos, según registros judiciales.

El recurso del exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón fue turnado a Rosa María Cervantes Mejía, Juez Décimo Segundo de Distrito en Amparo de esta capital, quien de entrada le hizo una previsión, antes de darle entrada.

La juzgadora pidió al apoderado legal de García Luna indicar todos y cada uno de los hechos que le consten para suponer que existen órdenes de aprehensión en su contra, así como los antecedentes o fundamento de los conceptos de violación a sus garantías.

Cuando el representante jurídico de García Luna respondió con su escrito de aclaraciones, la juez estimó que no estaban satisfechos todos los requerimientos y, por tanto, determinó no tener por presentada su demanda.

El exmando policiaco presentó una queja contra su decisión y ahora será el Octavo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México el que decida en definitiva si debe o no ser tramitado el amparo.

El 10 de diciembre de 2019, el exmando policiaco fue detenido en Dallas, Texas, acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa. A la fecha, permanece preso en Nueva York.