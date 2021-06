Arte femenino en el Premio Pulitzer 2021

Desde la creación de los Premios Pulitzer en 1917, la cultura y el arte han jugado un papel importante. Con base al testamento del editor y periodista Joseph Pulitzer, estos premios fueron implementados, en primera instancia, en trece categorías: cuatro para el periodismo, cuatro para la literatura, cuatro para el teatro y uno más para la educación.

Entre 1970 y 1979 se añadieron los méritos para ensayo, crítica y ficción literaria. Actualmente, los premios se entregan cada año en 22 categorías y son organizados por la Universidad de Columbia, con sede en Nueva York.

Fue el pasado 11 de junio cuando se anunciaron a los ganadores de los Premios Pulitzer 2021. Entre ellos destacaron las preseas artísticas, donde la presencia femenina tuvo gran auge con creadoras como Natalie Diaz en poesía, Louise Erdrich en obra literarias de ficción, Tania León en música y Katori Hall en obra teatral.

ESCRITURA MAJUVE

Nacida en 1978 en Needles, una ciudad ubicada en el condado de San Bernardino, California, Natalie Diaz tiene orígenes mojaves y creció a las orillas del Río Colorado. Su primer contacto con los libros ocurrió a través de la colección del Reader's Digest. Como nativa americana, se siente parte de la verdad y de la ficción. También profesa una profunda pasión por el baloncesto.

Diaz Publicó When my brother was an aztec (Cuando mi hermano era un azteca), su primer libro de poesía, en 2013. La segunda entrega de esta autora es Post colonial love poem, poemario publicado apenas en 2020, el cual le valió ser ganadora del Premio Pulitzer de Poesía 2021.

Post colonial love poem continúa con el discurso de Diaz sobre abordar el rastro perteneciente a los nativos americanos. Sus letras rechazan la visión que suele catalogar a estos pueblos con el lente desenfocado de la monocultura. En su interior, las lenguas colonizadoras del inglés y el español interaccionan de manera violenta. Aunque sus versos no van precisamente en busca de una postura postcolonial.

En este volumen recalca su idea de que los seres humanos, incluso sus nombres, son historias. "No creo que mi escritura sea activista. Es un acto relativamente seguro para mí. Escribir es un acto, así como borrar es un acto. Pero ambos ocurren, al menos en el contexto de lo que estamos hablando aquí, mi poesía, en el espacio en blanco controlado de una página, es lo que elijo hacer fuera de una página, que deseo que sean dos actos de resistencia. Quizá los poemas sean solo el campo de práctica de mi vida", comentó la autora en una entrevista con el portal pen.org.

DE SANGRE CHIPPEWA

Louise Erdrich, escritora estadounidense de origen chippewa y alemán, publicó en 2020 The night watchman (El vigilante nocturno), libro que narra la historia de Thomas Wazhshak, un velador de la primera fábrica instalada en la reserva india de Turtle Mountain, en Dakota del Norte. El vigilante también es miembro del Consejo Chippewa y enfrenta al Gobierno estadounidense para defender los derechos de su pueblo.

Cabe resaltar que este libro ganador al Premio Pulitzer a Obras Literarias de Ficción, está basado en la historia del abuelo de la propia Erdrich, quien al igual que el protagonista fue líder la Turtle Mountain Band of Chippewa.

"Vuelvo a leer sus cartas una y otra vez para entender por qué estoy escribiendo esto. Quiero decir, era un escritor maravilloso. Sus letras son hermosas, llenas de humor y narrativas. Y las escribió durante este tiempo cuando estaba luchando contra el exterminio (pues su tribu estaba programada para ser eliminada por el Gobierno) y trabajando como vigilante nocturno. Y lo que creo que absorbí fue su sentido de la decadencia y su compromiso con su familia y su gente. Es difícil escribir sobre una persona decente, ¿sabes? Es así, es difícil. Cuando escribo personajes mi instinto es darles un defecto, un conflicto, algo enorme contra lo que están luchando", comentó Erdrich sobre su abuelo en una entrevista para la National Public Radio (NPR).

En 2021, The night watchman, en cuyas letras resuena un eco de resistencia, fue traducido al español por la editorial Siruela.

SONORIDAD CUBANA

Tania León recibió sus primeras lecciones musicales en el conservatorio Peyrellade de La Habana, Cuba. Allí pudo titularse y en 1961 se convirtió en profesora. En 1967 pudo tomar un vuelo a Miami y finalmente se instaló en Nueva York, donde fue becada para estudiar en la University of New York.

En la Gran Manzana, Úrsula Mamlok fue su guía en el camino de la composición. Tania León ha comentado que para componer debe sentir la pieza, pues se introduce en un espacio mental donde comienza a escuchar fracciones que quizá puedan relacionarse con el origen de una obra. La cubana viaja a todos lados acompañada de una libreta, por si la sonoridad de alguna nota la sorprende en medio de la turina. Sobre el papel plasma el boceto del sonido y entonces el proceso interno de la composición comienza.

Stride, obra musical de 15 minutos por la que Tania León recibió el Premio Pulitzer de Música 2021, fue estrenada el 13 de febrero de 2020 en el Lilcoln Center de Nueva York, antes de que la ciudad se volviera epicentro de la pandemia por COVID-19 en Estados Unidos. La pieza está inspirada en la figura de Susan B. Anthony, activista, defensora de los derechos humanos y feminista sufragista, quien en el siglo XIX jugó un papel importante en la lucha por el derecho al voto de las mujeres estadounidenses.

En referencia al Premio Pulitzer 2021, Tania León fue contactada el viernes por la NPR. En una de las preguntas, el entrevistador le cuestionó si había un paralelismo entre la lucha de Susan B. Anthony y su carrera como compositora, a lo que León respondió:

"No se trata de la carrera, se trata de la vida misma. Es como caer y volver a subir. Es como una conciencia sobre el fracaso que no es una opción. En mi vida he tenido muchos momentos así. Pero debido a esa fuerza especial, eso es lo que entendí al leer sobre ella y observar las fotos de todas estas mujeres. Y esas son las mujeres, que cuando todos dicen que estamos derrotadas, dicen: "¡No! ¡No lo estamos". Eso es en realidad lo que me dio la fuerza para escribir algo en su honor".

TRAS BAMBALINAS

La dramaturgia de Katori Hall (Memphis, 1981) ha abordado historias conmovedoras de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. The hot wing king, trabajo off-Broadway que recibió el Premio Pulitzer a obra teatral 2021, consiste en un drama familiar sobre un hombre que busca hacer alitas de pollo, mientras el conflicto personal gira a su alrededor.

La obra fue estrenada en a principios de marzo de 2020 y producida por el Pershing Square Signature Center. En su momento recibió elogios tras desafiar el convencionalismo de la masculinidad y la paternidad afroamericana, pues Cordell, su protagonista, experimenta lo complicado de la realidad (Dwayne, su amante, quiere adoptar a su sobrino de 16 años, cuya madre murió en manos de la policía) mientras un concurso de alitas de pollo marca la esencia de lo cotidiano.

Hall ha mencionado que este trabajo está inspirado en la relación de su propio hermano con otro hombre y en cómo una pareja gay de afroamericanos se desenvuelve en el sur de Estados Unidos. El jurado del Premio Pulitzer calificó la obra como "una consideración divertida y profunda de la masculinidad afroamericana y cómo ésta se percibe filtrada a través de las experiencias de una pareja gay amorosa y su familia extendida, mientras se preparan para una competencia culinaria.