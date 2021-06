Reciben dos quejas a la semana contra autobuses en Torreón

El titular de la dirección de Movilidad de Torreón, Jorge Jiménez Favela, afirmó que durante los últimos dos meses se recibe un promedio de solamente dos quejas a la semana por situaciones de irregularidad por parte de los camiones de ruta en el municipio. Atribuyó la situación a la constante labor de vigilancia de los inspectores oficiales, además de la disponibilidad que se tienen entre los concesionarios por mejorar de forma constante su servicio.

Jiménez señaló que de las principales quejas de los usuarios en torno al servicio de los camiones de ruta están los modales y el trato que ofrecen los choferes, así como algunas situaciones operativas como el bajar pasaje en lugares inadecuados.

"No me va a creer pero recibimos dos quejas a la semana, dos quejas a la semana realmente son prácticamente contra los operadores del servicio público, por mal trato, por desaliñados o porque acortan las rutas, porque bajan el pasaje con riesgo, en lugar no adecuado", expuso.

Cuestionado respecto a quejas, pero hacia los inspectores de la propia dirección de Movilidad, el jefe del área municipal respondió que no se han registrado señalamientos en su contra en este año, gracias a que se dan instrucciones precisas y claras sobre los puntos que deben revisarse, las acciones de sanción que se contemplan y la forma de abordar a los choferes de cada una de las 28 rutas en la ciudad.

Dijo que se trata de una dinámica que buscarán mantener el resto de la administración, al margen de que se den cambios en las direcciones de las diversas áreas en los próximos días, todo derivado del regreso del aún alcalde con licencia Sergio Lara Galván.

"Hasta la fecha no tenemos específicamente una queja que tenga que seguirse un procedimiento o para sanción correspondiente, no tenemos…Son infraccionados (operadores) aquellos que incumplen el reglamento, no se hace una infracción improcedente, sin embargo saben ellos que si son afectados por algún inspector, que consideren improcedente alguna infracción, tienen el recurso de inconformidad, lo pueden hacer directamente al Tribunal de Justicia Municipal o directamente en las oficinas de Transporte hay un área de quejas, ahí la pueden presentar, que estén seguros que ahí le damos el seguimiento para proceder en consecuencia".