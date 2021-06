Reabre Cutzamala en CDMX y Edomex; tardará normalización

A bordo de una de las 12 pipas con chofer alquiladas por la Alcaldía, Manuel Medrano entregó una y otra vez agua potable a los vecinos de Benito Juárez.

"Viernes y sábado estuvo pesado. El jueves hice 5 viajes y ahora van a ser 12 o más. Salí a las cinco de la mañana de mi casa en Tláhuac y creo que regresaré a las nueve de la noche", comentó Medrano.

Con una extensión, en esta Alcaldía fueron habilitados dos pozos del Sistema de Aguas de Ciudad de México (Sacmex) como garzas para cargar a los 26 camiones-tanque dispuestos en el operativo emergente -4 propiedad de la Alcaldía, 12 arrendadas y 10 proporcionadas por el Gobierno de la Ciudad-.

Desde el viernes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) redujo el abasto del Sistema Cutzamala debido a que interconectaría una bomba. Ayer por la tarde reportó que las obras concluyeron sin problemas, pero que sería necesario mantener el abasto con pipas, pues tomará unos días que se normalice la presión en la red.

Darío Duarte, el encargado del operativo extraordinario en Benito Juárez, una de las 12 demarcaciones afectadas, aseguró que no ha sido una labor sencilla.

"La gente pide la pipa por redes, por teléfono o viene directo a la garza a pedir la pipa. Estoy entregando las 200 peticiones que recibieron el viernes Sacmex y la Alcaldía, me las pasan a mí, cargan y de aquí los mandamos a las direcciones", dijo.

Guillermo Álvarez, otro pipero, aseguró que sale de las garzas con 10 mil litros que, aunque le insistan, no puede entregar en un punto distinto al asignado.

"En el camino o mientras entrego algunos vecinos se me acercan y me piden que les deje agua, pero no puedo, porque ya traigo mis domicilios", aseguró.

Reanuda

Conagua informó que concluyeron este sábado 12 de junio los trabajos de interconexión de las dos líneas de alta presión en la Planta de Bombeo 5 del Sistema Cutzamala:

*El OCAVM indicó que al concluirse el operativo se realizaron las maniobras para ingresar más agua a la planta potabilizadora Los Berros.

*El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) deberán contemplar un periodo de estabilización en la operación de sus redes de distribución.