Seis series interesantes pero que nunca fueron muy populares

Hay programas espectaculares que no siempre tienen el eco que se merecen, y aunque su calidad es reconocida por los fans, que saben se encuentran frente a un producto con gran potencial, el éxito no siempre llega a tocar a sus puertas y el programa no tiene el tiempo de crecer y convertirse en todo lo que puede llegar a ser.

Estas son algunas series que pese a sus buenas propuestas, nunca fueron muy populares en su momento. The Romanoffs Una serie de antología en la que cada capítulo presenta historias de vida de personas que creen o se dicen ser descendientes de los Románov, la familia real rusa asesinada. Explora con cada relato diversas tragedias de la vida misma, ofreciendo así dramas catárticos, reflexivos y envolventes. You're the Worst Retrata con honestidad temas como la depresión o la angustia, centrándose en un par de jóvenes que pese a rechazar el contacto y las relaciones, comienzan a salir juntos. El tono deambula entre el drama y la comedia, tomándose con humor temas serios, dentro de la realidad del adulto joven. Helstrom El proyecto sólo duró una temporada y quizá por eso no le dio tiempo de despegar, pero vale la pena. Es una adaptación de los personajes de Marvel Daimon y Ana Helstrom, hermanos que combaten demonios, reunidos tras su distanciamiento por el regreso de su padre, asesino en serie. Man Seeking Woman La comedia parte de un disparatado que pese a todo, sabe utilizar a su favor gracias a una honestidad temática y buena realización. Sigue a un joven en busca de la pareja ideal, luego de que su novia corta con él, excepto que regresar al mundo de las citas, es toda una tarea épica. Flesh and Bone Duró ocho episodios y sigue la vida de una joven bailarina decidida, directa y por ello a veces problemática, que se une a una compañía de danza de Nueva York. Su talento la hace destacar, pero eso mismo le traerá obstáculos e intrigas que van más allá de la puesta en escena teatral y de baile. Great News Dos temporadas de pura diversión con excelente tino cómico, aquí una aspirante a productora en una televisora descubre que madre consigue trabajo ahí de pasante. Habla de temas actuales, tiene un sorprendente talento actoral, personajes memorables y además no recurre a la comedia barata.