Se visten de luto en La Laguna; despiden a Diego Salazar en redes sociales

La noche de este viernes se vivió un trágico accidente en Torreón en la carretera Torreón-Matamoros, donde un joven de 18 años de edad murió atropellado por otros jóvenes de su edad.

El accidente ocurrió alrededor de las 22 hrs cuando Martín 'N' de 17 años de edad perdió el control de su vehículo modelo Beat y salió disparado hacia unas canchas de futbol que se encuentran frente al Campo Militar.

Al darse a conocer el fallecimiento de Diego Salazar Campa de 18 años, en redes sociales sus amigos y conocidos se pronunciaron al respecto, recordandolo con fotografías y mensajes.

Decenas de adolescentes laguneros han expresado su sentir en las últimas horas; hasta ahora se desconoce la información sobre su funeral y posibles misas.

"Me duele mucho tu partido, me duele saber que ya no te veré y te gritarle DIEGAAAAAAA! Diego Salazar Campa, lo bueno es que supiste el gran aprecio que te teníamos mi esposo y yo te mando un abrazo hasta el cielo querido amigo!", escribieron en un post.