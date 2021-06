VIRAL: Finge desmayarse en su trabajo para que lo dejen irse temprano

A través de Twitter, el usuario '@ElpedroThe2nd', dijo en un tuit que cuando él tenía 18 años 'escapó' del trabajo, porque tenía resaca y era el 'Boxing Day' que se celebra en Inglaterra, por lo que quería continuar la fiesta más tarde, así que recurrió a fingir un desmayo en su trabajo, una tienda de conveniencia.

"¿Cuál es la mejor manera en la que has logrado salir del trabajo? Esta es la mía. Era el 'Boxing Day'. Tenía resaca y tenía 18 años y quería salir más tarde, así que decidí hacerlo y me aseguré de que el gerente también estuviera allí", agregó junto al clip en el que se le ve 'desmayarse' mientras atendía a una clienta.

El joven comentó además entre las respuestas de sus seguidores que incluso 'le dieron un refresco y una barra de chocolate para que se sintiera mejor' antes de enviarlo a casa, añadiendo también que tiempo después le confesó a la mujer que aparece en el video que 'todo fue fingido'.

What’s the best way you’ve ever blagged getting off work sick this is mine it was Boxing Day I was hungover and 18 and wanted to go out later so decided to pull this off made sure the manager was there as well pic.twitter.com/wIBuu2KWGL