Va 76 % de pacientes a hospitales privados por atención COVID en México

Tres de cada cuatro pacientes que presentó el año pasado síntomas de COVID-19 fue atendido en el sector privado de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 (Ensanut 2020).

Al presentar los resultados de la encuesta, Arantxa Colchero, investigadora en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), indicó que una cuarta parte de la población sintomática acudió a los consultorios de las farmacias a atenderse.

La encuesta, que fue levantada entre agosto y noviembre del año pasado, detalló que el 7.1 por ciento de los entrevistados reportó haber presentado síntomas de COVID en los tres meses previos y de ellos 66.7 por ciento buscó atención médica, es decir, 33 por ciento no buscó ser atendido.

De quienes buscaron ser atendidos, añadió, 12 por ciento acudió al IMSS, tres por ciento al ISSSTE, ocho por ciento a la Secretaría de Salud, uno por ciento a alguna institución pública, 23 por ciento consultorios de farmacias y 53 por ciento otros privados.

"Entonces, tenemos que, por COVID, el uso de servicios privados fue 76 por ciento, mucho más alto que las necesidades de salud generales y, el uso de servicios públicos fue en 24 por ciento", resumió.

Colchero dijo que el año pasado se observó un incremento en el uso de servicios privados de salud que en parte podría haber sido provocado por la misma pandemia, pues los encuestados refirieron que, entre otras cosas, no acudieron a su clínica por temor a contagiarse.

"¿Cuál es el problema del uso de servicios privados? Es que, por un lado, el sector privado no está regulado, por ejemplo, en el caso de los CAF (consultorios en farmacias) sabemos que no están regulados, que los médicos tienen incentivos para prescribir medicamentos que no necesariamente se requieren y que se compran en la farmacia de al lado, sabemos que el personal de salud está menos calificado que en el sector público, pero un problema muy grave es el gasto de bolsillo tan alto que existe", dijo.

Tonatiuh Barrientos, director del Centro de Investigación en Salud Poblacional del INSP, indicó que la Ensanut además llevó a cabo la recolección de una muestra de sangre para determinar la prevalencia de anticuerpos contra SARS-Cov-2 y encontró que para noviembre del año pasado uno de cada cuatro mexicanos ya había estado en contacto con el virus.

Sin embargo, señaló, existe una prevalencia diferente de acuerdo con las distintas regiones del país.

"Resumiendo, de agosto a noviembre de 2020 una cuarta parte de la población había sido infectada por SARS-CoV-2, eso equivale a 31.1 millones de personas.

"Los estudios de seroprevalencia son muy importantes para poder evaluar la magnitud de la pandemia y eso nos permitió visibilizar esta alta heterogeneidad que tenemos por región y que tiene este rango de 19.1 por ciento en la región centro-norte, hasta 42.9 por ciento en la Península de Yucatán", explicó.