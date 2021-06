Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó ayer en la Mañanera el trabajo de su Gobierno en el rescate de los 7 mineros muertos en la mina colapsada en Rancherías, Múzquiz, del que dijo fue "rápido", no mencionó que mandó literalmente con las manos vacías a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y a la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, de manera que esta última tuvo que hacer "pase de charola" entre los empresarios de la región para que fueran generosos y ayudaran en especie en la compra de 300 mascarillas, botas mineras altas con suela reforzada, chalecos, cascos, linternas, guantes, motobombas, hachas, machetes y toldos, entre otros, para cumplir con las labores de rescate. Tampoco dijo que debido a que los trabajadores (cuatro) estaban registrados con un salario mínimo ante el Instituto Mexicano del InSeguro Social las viudas recibirán la increíble pensión de 50 devaluados pesos diarios. Así que la "Cuatroté" no soltó un peso de apoyo en esta tragedia; ahí está pendiente aún el caso de Pasta de Conchos, del que, una vez más, volvieron las promesas.

Para los próximos días comenzarán los feroces encontronazos entre los miembros del partido Morena en Coahuila. Los que se autonombran fundadores y los que llegaron después, apoyados por el dedo del dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, para disputarse el botín… Perdón, la dirigencia del partido de la "Cuatroté", que ahora pretende formar una estructura, por lo menos tener una oficina decente y ver si es posible aglutinar los intereses de los grupos. Ante el "jugoso" panorama que se presenta por la entrega de prerrogativas, pues PRI, PAN, Partido Verde y Morena son los únicos que quedaron con vida para recibir recursos; apunte al ex "hooligan" panista Luis Fernando Salazar Fernández en primer lugar, Ariel Maldonado Leza y las eternas hermanas Sánchez Galván, quienes se desaparecieron del escenario electoral y acaban de reaparecer, las cuales se enfrascarán en dura pelea. Por lo pronto el mensaje de ellas fue que el dirigente debe ser "emanado de las filas de Morena, no de los que llegan a ver si se llevan algo". ¿A quién se referirán?

**************

Aunque la estructura del resucitado PRI Coahuila logró sacar en general resultados decorosos en la votación el pasado 6 de junio, con lo que su músculo salió fortalecido, no todos los operadores asignados por el gobernador para trabajar en las diferentes regiones de la entidad dieron buenas cuentas. El polémico excontralor de Torreón Lauro Villarreal Navarro logró sacar adelante al "mini bien peinado" Román Alberto Cepeda, más por la disciplina de la estructura que por su brillantez; eso significó sacar al PAN de Torreón tras cuatro años de gobierno y además con una alta votación. Raúl Onofre trabajó en La Laguna, lo que se reflejó en recuperar Matamoros y San Pedro; en Saltillo fue una situación similar. Nuestros subagentes nos reportan desde la "capirucha" del pan de pulque que la labor del "Chico Maravilla" Manolo Jiménez Salinas también se manifestó en las considerables cifras de votantes, que permitió a Chema Fraustro Siller ganar holgadamente al competidor más cercano, el senador morenista Armando Guadiana Tijerina. En el resto de la región Sureste, la mano del "Diablito" Fernando de las Fuentes también se manifestó claramente con Parras. En la región Norte, la operación la realizó el secretario de la desconocida Secretaría de Inclusión, Francisco Saracho Navarro, que aunque perdió Acuña, ganó Piedras Negras y la parte de los Cinco Manantiales; pero donde de plano no se aplicó ninguna estrategia efectiva fue en la región Centro, donde el PRI tronó como palomita y no le alcanzó para recuperar la capital del acero, Monclova. En tanto que Frontera, Abasolo, Castaños y Escobedo quedaron en manos de Morena; y Candela, para el PAN.

**************

El que dejó claro que terminará su encargo hasta el último día, que no trae pleito con la dirigencia nacional del PRI, pero, por haber tenido un mejor resultado que otros sitios, como Campeche por ejemplo, tierra de Alito presidente de ese instituto actualmente, para el tricolor está inmerso en el tema político, es el "góber" Miguel Riquelme. Coahuila quedó en el mapa político del país como bastión tricolor, en medio del guinda de la "Cuatroté". Todo indica que don Miguel va perfilando su camino a la madre de todas las batallas en 2024 en la capirucha pero del esmog, y dicen los subagentes, disfrazados de pinturas desdibujadas de las paredes de Palacio Rosa en Saltillo, que Riquelme, si el pueblo se lo demanda, dejaría como "interino" a su compadre y actual subsecretario de Egresos, Xavier Herrera, a quien dicen por fin se le haría sentarse en la oficina del "jefe". ¿Será? Por cierto, ya el gobernador adelantó que pronto se reunirán los desaparecidos integrantes de la Alianza Federalista para continuar con los estados que quedan, porque algunos van de salida este año.

**************

Por cierto, con el triunfo de don Román Alberto Cepeda a la alcaldía de Torreón ya muchos han levantado la mano para hacerse notar. Incluso durante el festejo en las instalaciones del "búnker" priista municipal ahí estaban todos sin sana distancia y pálidos, pues se ve que ni a los eventos iban; es más, ni el orden del nombre del hoy alcalde electo se saben. Algunos vivillos han utilizado las inestables redes sociales para hacer circular una supuesta lista de cómo quedarían distribuidas las becas… Perdón, las direcciones y demás puestos del próximo Ayuntamiento, pero nuestros subagentes, disfrazados de boletas invalidadas, nos cuentan que la lista más bien parecía de los "más buscados", pues varios nombres no son bien vistos por la cúpula tricolor, y otras han estado en la banca desde hace años. Una que sabe hacerse notar es la oficiosa encargada del teleférico de Torreón y dueña de los snacks del estadio Corona, Verónica Soto, quien, dicen nuestros subagentes, disfrazados de kits desinfectantes del PRI, empezó a formar su estructura al interior del tricolor, y para ello utilizó sus genes azulillos para conformar el "grupo especial" con exlideresas de Acción Nacional, quienes traicionaron en el mero día de las elecciones al todavía Gobierno municipal. Por cierto, doña Vero ya repartió todas las direcciones de los museos, bibliotecas y centros culturales de la región, pues asegura será la próxima zarina de la cultura en la próxima administración.

Y los que no andan nada conformes con cómo quedó integrado el Cabildo de Torreón por parte de sus "representantes" fueron los iniciadores de Morena en la ciudad. Y es que, dicen, dentro de la planilla de los ediles de minoría que los representarán recaen nombres como el "Sancho Panza" de Luis Fernando Salazar (hijo), el expanista Javier Gómez, quien va por siete años seguidos cobrando del Cabildo, ahora con playera guinda; y también hay controversia en la tercera regiduría con Zazil Pacheco Pérez, pues dicen que es una imposición de su marido y delegado de Morena en Coahuila, Tanech Sánchez. Tampoco es que en el partido ganador todos estén muy contentos; algunos no pasan aún al exactivista de la IP Luis Cuerda y tampoco a la hija de Carlos Centeno, de quien sus mismos compañeros de partido aseguran es investigado por la Fiscalía General de la República.

Seguramente con el regreso el próximo lunes del alcalde panista Jorge Zermeño Infante al séptimo piso del edificio más caro de la ciudad, ahora toda la enjundia que puso para iniciar -nomás dio banderazos- obras antes del inicio de las campañas electorales la aplique para abocarse al proceso entrega-recepción y terminar los pendientes. El derrotado candidato a diputado federal por el distrito 5, que no ganó ni siquiera en su casilla de la colonia El Campestre La Rosita, tendrá que abrir ahora sí legalmente los espacios del inmueble que tan celosamente impedía para la entrada de quienes le revisarán su entrega a los priistas, pero además para las discusiones relacionadas con la Ley de Ingresos 2022 y el Presupuesto de Egresos, rubros en los que el Gobierno entrante ya anunció que pondrá "lupa" para evitar alguna que otra "travesura". Ya lo de las auditorías en camino... veremos y diremos; claro, nada que no haya pasado antes cuando el PAN recibió del PRI.