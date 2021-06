Busca gobierno de Coahuila evitar se repitan tragedias en minas

El Gobierno de Coahuila buscará coordinarse con la federación para crear un plan para poder evitar que se vuelvan a repetir tragedias en minas en la entidad.

Además, el Gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís, reconoció el trabajo de los mineros que participaron en las acciones de rescate de siete carboneros atrapados en la mina de Micarán en el ejido Rancherías del municipio de Múzquiz, además de las empresas aledañas y a las autoridades del Gobierno Federal.

"Enviar también nuestro respeto, y cariño a las familias de los mineros, no solamente los que quedaron atrapados, lamentablemente en la mina; si no a todos los mineros de la región", fue lo que manifestó el Gobernador del Estado durante su visita al municipio de Piedras Negras.

También reconoció que tienen que trabajar por mejorar las condiciones de las minas en la región carbonífera y, aunque es una responsabilidad federal, no se hace a un lado; por lo que considera que hay que trabajar en conjunto para poder ir transformado la vida económica de toda la región y diversificar la economía.

"Ha sido uno de mis objetivos, de mi gobierno, hay que también mejoras las condiciones de trabajo, las condiciones laborales de los mineros. Hay mucho trabajo por hacer y no eludo la responsabilidad del Gobierno del Estado, de mejorar las condiciones de vida, aunque la minería es un tema federal, repito, no me hago a lado" dijo Riquelme Solís.

El Gobernador del Estado manifestó que hay que trabajar en conjunto, hay que coordinar esfuerzos y hay que tener un plan para poder evitar que está tragedia se vuelva a repetir y por ello, reitero su reconocimiento a todos quienes trabajaron en las labores de rescate.

"Ya lo dijo el presidente en la mañana, estuvimos juntos, estuvimos acompañando todos el tiempo a las familias y a los rescatistas; pero la verdad es que aquí, además del reconocimiento por el orden y el trabajo que se pudo coordinar al interior de la mina, mis respetos a la SEDENA y la Guardia Nacional que estuvieron allí", detalló el mandatario estatal.