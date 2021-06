La Selección Mexicana choca con los catrachos

Luego de la derrota sufrida en la final de la Liga de Naciones ante los Estados Unidos, la Selección Mexicana buscará regresar a la senda de la victoria ante Honduras, en partido amistoso que se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta.

El caer ante Estados Unidos obliga al cuadro de Gerardo Martino a dar una buena exhibición, además del triunfo: "Honduras será rival posible en la Copa Oro y uno en las eliminatorias. Seguramente este partido servirá para nuestro presente y el futuro", dijo el argentino en conferencia de prensa.

"Jugaremos con mucho respeto y mucha admiración, porque ha dejado a Estados Unidos fuera de los Juegos Olímpicos. Además tiene un proceso similar al nuestro con jugadores que pueden estar en los Olímpicos y estuvieron en el Final Four, hicieron un buen partido en semifinales y pudieron ganarlo", explicó el "Tata".

BAJAS

El combinado mexicano llegará con varias bajas al último partido previo a dar la convocatoria final para la Copa Oro.

Gerardo Martino le dio vacaciones adelantadas a jugadores como: Guillermo Ochoa, Hirving Lozano, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Jonathan dos Santos y Rodolfo Pizarro, quienes ya no hicieron el viaje a Atlanta.

Gente como Alfredo Talavera, Osvaldo Rodríguez, Carlos Rodríguez y Alan Pulido, podría verse beneficiada por estas salidas prematuras, ya que tendrían la posibilidad hasta de ser titulares frente a los catrachos, con quienes los cotejos suelen ser de gran intensidad.

Para los jugadores que ya han terminado su concentración y para los que lo harán después del juego ante Honduras, vendrán días de descanso y se volverán a reunir después del 21 de junio, ya para la concentración final rumbo a la Copa Oro.

Antes del certamen de la Concacaf, el equipo del "Tata" Martino chocará con Panamá el 30 de junio y con Nigera el 3 de julio, para debutar en la Copa Oro una semana después.

TEMA FUNES MORI

"Es un futbolista que a mí me gusta y que lleva mucho tiempo en México, un dato no menor", comentó Martino, sobre el perfil que presenta Rogelio Funes Mori, atacante del Monterrey desde hace seis años.

Sin embargo, como ha repetido por varios meses, el estratega se negó a dar más detalles, al argumentar el desconocimiento de la etapa en la que se encuentra la naturalización del nacido en Mendoza hace tres décadas.

"Lo lamento, pero no estoy al tanto de nada y tampoco tengo que estarlo. Mi obligación es estar pendiente de los futbolistas que están conmigo", atajó el timonel.

A pesar de los desvíos en sus respuestas ante tanta pregunta para sacarle si Funes Mori estará en la Copa Oro, en sustitución del todavía inactivo Raúl Jiménez, Martino se dijo a favor de llamar a cualquier jugador que tenga la capacidad y legalidad para representar a cualquier combinado nacional.

"Es un tema que se da en todo el mundo. Soy de la idea de que todo jugador que esté legalmente para ser convocado, ¿por qué no llamarlo? Me parece que no hay mucho para discutir, pero entiendo que hay mucha fuente de polémica y se vuelve un tema relevante. Después, seguramente, esto terminará con el rendimiento de cada uno de los futbolistas".