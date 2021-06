Abraham Vázquez, de ayudante de AMLO a Coordinador de Becas Benito Juárez

Abraham Vázquez Piceno, quien se desempeñaba como integrante del equipo de Logística de la Ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador fue designado como nuevo Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), cuyo sueldo mensual bruto es de 154 mil 472 pesos, es decir, 6 mil pesos menos que el Ejecutivo federal.

Vázquez Piceno ocupa este cargo, luego que en enero pasado, Leticia Animas quien fungía como titular de CNBBBJ falleciera a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Abraham Vázquez Piceno es recordado porque el 29 de noviembre del año pasado en Playas de Rosarito, Baja California, al tratar de retirar a manifestantes del paso de la camioneta del presidente López Obrador, quien realizaba una gira de trabajo por esa entidad, una joven que exigía medicamentos para el cáncer que padece su abuela, le dio una cachetada.

Un par de días después, en conferencia de prensa, el Ejecutivo federal reprobó la agresión que sufrió Abraham Vázquez y pidió a los ciudadanos que no haya agresiones porque su equipo de apoyo no es el Estado Mayor Presidencial.

"Hubo un incidente de unas protestas, porque no bajé el vidrio, porque no lo puedo bajar, me lo tienen recomendando, y una joven le pegó una cachetada a un compañero de la Ayudantía, a Abraham, quiero expresar mi solidaridad con Abraham porque resistió estoicamente sin decir nada, ya se disculpó la joven por lo que hizo", dijo en Palacio Nacional.

Retoma lema electoral de AMLO

Este viernes, en la comunidad de Florencio Villarreal, Guerrero, en su primer evento público junto al presidente López Obrador, Abraham Vázquez Piceno acusó que el periodo neoliberal generó daños en millones de personas "ensanchando la brecha de desigualdad" entre los que tienen mucho y los que no tienen nada, por lo que retomó el lema electoral del Ejecutivo federal "Primero los pobres".

"Una manera para disminuir la brecha de desigualdad es mediante el acceso a la educación. Para que el derecho a la educación sea efectivo, el Gobierno de México tiene la firme convicción de generar mejores condiciones a través de la redistribución del ingreso, para que todas y todos puedan ejercer sus derechos, no hay igualdad donde hay pobreza, por eso primero los más pobres".

Al igual que Abraham Vázquez Piceno otros integrantes de la Ayudantía del presidente López Obrador han sido designados para cargos superiores como Paloma Rachel Aguilar Correa, quien de formar parte de la Ayudantía fue designada titular de la administración general de recursos y servicios del SAT.

También Ángel Carrizales López, quien de la Ayudantía saltó a ser director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con un sueldo bruto de 154 mil 472 pesos.

Mismo caso de Alejandro Antonio Calderón Alipi, quien de ser parte de los ayudantes del Ejecutivo federal fue nombrado como titular de la Coordinación Nacional de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico del Instituto de Salud para el Bienestar.

Recientemente, Octavio Almada Palafox, dejó la Ayudantía para ser designado como nuevo titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y percibir un sueldo bruto de 154 mil 470 pesos.