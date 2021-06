'No me dejes sola'; mujer llora la muerte de su hijo en accidente en Ecatepec

Por medio de redes sociales ha trascendido el estremecedor momento en el que una madre fue captada llorando la perdida de su pequeño hijo, después de que sufrieran un accidente automovilístico.

Los trágicos hechos tuvieron lugar en la colonia San Martín de Porres, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, donde el menor viajaba acompañado de sus padres en un vehículo, según reportan medios nacionales.

Sin embargo, el automóvil chocó y el niño identificado como Uriel de tres años de edad, salió volando hasta impactar contra el pavimento.

Las imágenes difundidas en redes, muestran a la madre del menor sosteniéndolo entre sus brazos mientras llora.

"Urielito, no, mi amor, no me dejes sola, no te vayas", decía la mujer entre llantos al ver que su hijo ya no respondía.

En los brazos de su madre, Uriel de 3 años quedó sin vida, luego de accidentarse el auto donde viajaba con sus padres en la colonia #SanMartinDePorres en #Ecatepec. QEPD pic.twitter.com/w1h2r4Qbk7 — Halcon (@HalconOnce) June 8, 2021