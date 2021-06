Sujeto que robó un vehículo alega que ‘Dios le dijo que lo hiciera’

Un hombre de Alabama, Estados Unidos, acusado de robar un vehículo de una estación de bomberos, alega que lo hizo porque ‘Dios se lo pidió’.

El sujeto además se ha vuelto viral por sus extrañas declaraciones a los medios, que dio mientras era escoltado por la policía, y donde no sólo dice que robó el vehículo con la ayuda de Dios, sino que también anuncia que se lanzará como candidato para la alcaldía y hasta lanza piropos a la entrevistadora, recoge Fox News.

El video fue filmado por WALA, la estación de televisión afiliada a Fox en Mobile, Alabama. "¿Y adivinen qué? Dios me ayuda a hacer todo. Robo todo, hombre. Robo tu corazón, cariño. Dios me ayuda a hacer todo. Bien y mal. Me ayuda a alejarme de la policía... pero esta vez no", dice Jeffrey McCants mientras camina esposado. Cuando intentan entrevistar al otro hombre detenido, para preguntarle si estuvo involucrado en el robo, McCants responde: "¡No! ¡Yo lo hice, hombre! ¡Él no hizo nada! ¡Yo hice todo!", y añade que robará un coche de la policía después de que lo liberen.