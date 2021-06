Empieza la Euro

Ahora sí. El optimismo está justificado. Años anteriores se esperó mucho de Inglaterra y terminó decepcionando, sobre todo en Copas del Mundo. Sin embargo, ahora parece que es una generación dorada que, al menos a nivel de clubes, está probada. Su problema es que combinados como el francés, tienen una profundidad de plantel tan extrema que incluso hay dos o tres jugadores top por cada posición.

Hoy arranca la Eurocopa. Turquía e Italia abren la primera jornada de un torneo que promete muchas emociones a lo largo de junio y hasta el domingo 11 de julio, cuando se dispute la final en Wembley. Precisamente, Inglaterra es una de las favoritas para llevarse el título, aunque claro está que Francia o Bélgica, por mencionar algunos grandes combinados, también cuentan con mucha calidad en sus líneas.

Pero empecemos hablando de los inventores de este deporte. Los ingleses, a diferencia de otros años, tenían un “problema” que se podría considerar ridículo: elegir solo algunos de entre tantos grandes jugadores. Exactamente, en el lateral derecho, donde hay nombres propios como Kyle Walker, Kieran Trippier, Trent Alexander Arnold o Aaron Wan-Bissaka. Estos últimos dos no formaron parte del equipo final. Sin embargo, también en el ataque hay opciones top como Harry Kane, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Raheem Sterling, Mason Mount o Phil Foden. El seleccionador inglés, Gareth Southgate se dio el lujo de dejar fuera de la lista a un hombre como Mason Greenwood. También en el medio campo figuras como Kalvin Phillips, Declan Rice y Jordan Henderson hacen lucir sólida a la escuadra inglesa, ya que aunque años atrás presumía de juntar dorsales de la talla de Beckham, Scholes, Gerrard y Lampard, los resultados no terminaban siendo los esperados.

Pasando a hablar de Francia, el regreso de Karim Benzema parece hasta irrisorio para un conjunto que derramaba calidad línea por línea desde la pasada Copa del Mundo. Ahora parece que Deschamps tiene estudiada la fórmula con una formación diamante en el medio campo que genere superioridad numérica con Kanté, Pogba, Tolisso, con Griezmann enganchando por detrás de Mbappé y el propio Benzema. El propio mediocampista del Bayern parece ser el comodín de este año, como lo fue Matuidi en Rusia. En defensa, sólidos, aunque en lo personal me generan ciertas dudas los laterales Pavard y Hernández, aunque estén bien cubiertos por Kimpembe y Varane.

SEGUNDO TIEMPO

Bélgica es otro gran favorito. Roberto Martínez ha encontrado en la línea de tres, un sistema que le permita extender todo el largo y ancho del campo. Además, con jugadores con un pie tan educado como De Bruyne (que hay que ver cómo llega luego de su lesión en la Final de la Champions) esas transiciones pueden ser letales en el espacio que aprovechen velocistas como Carrasco. Los Diablos Rojos parece que no tendrán inconvenientes para pasar de ronda ya que su grupo se presta: Finlandia, Dinamarca y Rusia.

Los teutones están en el grupo de la muerte, con Hungría, Francia y Portugal. A primera vista, parece que no avanzarían entre los dos primeros (recordar que son seis grupos, avanzan los primeros dos de cada uno y los cuatro mejores tercer lugar) ya que se espera que no se repartan tantas unidades. Pero viendo nombres como Kimmich, Müller, Kroos, Sané, Goretzka, Havertz o Neuer, no se les puede descartar así porque así. Aunque lo cierto es que Joachim Löw no ha “dado con el clavo” en cuanto al sistema.

Otras selecciones que seguro no están entre las candidatas, como Italia, Holanda o España tampoco se les puede descartar así de pronto. Hay que ver su desarrollo y sobre todo, disfrutar de este increíble mes de un espectacular futbol que nos regala la Eurocopa. Finalmente, recordar que también este fin de semana comienza la Copa América, así que el platillo por la mañana y mediodía será europeo, y por la tarde noche será sudamericano.

TIEMPO EXTRA

Inglaterra es la selección más valiosa en el mercado de fichajes de esta Eurocopa. Los tres leones suman un total de 1,270 millones de euros por la tasación de sus jugadores, según Transfermarkt. Francia y Alemania completan el podio.

