Influencer es criticada por reutilizar fotografías para su página de OnlyFans

Según Knewz, los fans de la joven dicen que se sienten ‘estafados’, pues OnlyFans es una plataforma de contenido exclusivo, que permite además a los usuarios ser más ‘explícitos’.

Kopf se unió a la plataforma a principios de junio y ha publicado alrededor de 11 imágenes, detalla Knewz, pero varias de estas fotos ya se habían visto antes en Instagram, donde están disponibles de forma gratuita.

La joven por su parte se defendió y dijo que pronto llegaría contenido nuevo a su página de OnlyFans. “Las personas que piensan que mis OnlyFans están a punto de ser solo 'contenido de Instagram'... están completamente equivocados. Si publicaba todo directamente, simplemente se filtraría... solo esperen...”, escribió en su Twitter.

Newsweek señala que Kopf cobra 25 dólares al mes, casi 500 pesos, por suscribirse a su página OnlyFans. "La joven de 25 años cuenta con más de un millón de suscriptores en YouTube y tiene 5.7 millones de seguidores en Instagram", señala este medio.

