Hombre asesina a su amigo al confundirlo con un intruso en su casa

Matthew Allen Sharpf, de 37 años, ha sido acusado de homicidio voluntario por la muerte de su amigo Jonathan Hankins, de 37 años también, según la oficina del sheriff del condado de Dinwiddie en Virginia, Estados Unidos.

El martes pasado, Hankins se presentó en la casa de Sharpf casi a las once de la noche y entró sin anunciarse, para no despertar a su amigo, dijeron las autoridades. Pero Sharpf pensó que se trataba de un intruso y le disparó a Hankins en el porche, recoge el New York Post.

La familia de Sharpf también estaba durmiendo en ese momento, pero después del disparo, su esposa fue la que llamó al número de emergencias. El hombre ya ha sido arrestado y procesado legalmente.