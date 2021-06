'Me siento satisfecho de las elecciones', señala AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se siente satisfecho por las elecciones que se realizaron el pasado domingo 6 de junio, pues consideró que, pese a que se registraron algunas irregularidades, fueron libres y limpias, y destacó que no se está hablando de fraude.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señalo que la jornada electoral no tiene comparación con las que llevaban a cabo "los del partido conservador", las cuales, señaló, había elecciones de Estado y fraudes, "bueno, hasta nos robaron la Presidencia".

"Fueron elecciones limpias, libres, estoy satisfecho. No dejaron de haber algunos actos indebidos, violaciones eufemísticamente llamadas irregularidades, pero nada que ver con las elecciones de Estado que llevaron a cabo los del partido conservador", dijo el presidente.

"Esos se robaban las urnas, bueno, nos robaron a nosotros hasta la Presidencia, al pueblo, nada que ver, y en ese entonces los abajo firmantes, avalaban los fraudes. Ahora me da mucho gusto que cuando menos, no están hablando de fraude o de elecciones de Estado, porque no tienen elementos", concluyó.