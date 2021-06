En duda, regreso a clases en CDMX por contagio

Luego de que se detectó un caso de COVID-19 en la Secundaria Técnica No. 80, en la alcaldía Tláhuac, padres de familia y alumnos comentaron que se confiaron, pues no se reforzaron los protocolos sanitarios y pidieron analizar si es viable el regreso a clases presenciales o hasta que termine la pandemia.

"Creo que padres de familia y maestros nos confiamos porque desde un principio se tuvieron que hacer pruebas de COVID a todos, es decir, a papás y hasta personal de intendencia.

"La verdad que con este caso positivo se encienden las alarmas porque no sabemos cuántos alumnos están contagiados y si el caso se dio en la escuela o de forma externa", comentó Laura, madre de un estudiante de segundo año.

Dijo que el plantel tenía todas las medidas sanitarias correctas pero "no fueron suficientes". A los alumnos los dejaban entrar y salir sin hacerles cuestionarios para saber si estuvieron cerca de una persona contagiada o sobre su estado de salud.

"Desde el miércoles por la tarde nos avisaron de este caso y que volveríamos a clases virtuales, y ahora nos enteramos sobre esta situación, no hay seguimiento [epidemiológico] de nuestros hijos, qué tal si están contagiados. Tajantemente nos dijeron que no hay clases hasta nuevo aviso", agregó.

La Escuela Secundaria Técnica No. 80 se encuentra cerrada y con un cartel que indica "se suspenden actividades programadas hasta nuevo aviso".

Fernando "M", de segundo año de ese plantel, expuso que alrededor de 100 estudiantes, los más rezagados en diversas materias, estaban asistiendo de forma presencial y aleatoria. El lunes fueron 30, el martes 20 y el miércoles otra tanda.

"No se reforzaron las medidas, ¿Cómo es posible que no supieron de que ese alumno estaba contagiado? Se toma la temperatura, pero [puede ser que] un profesor por improcedente haya sido el que contagió. Es necesario que se haga una investigación a fondo y decidir si volver o no a clases", consideró.

"Si fue culpa de un profesor, deberíamos de regresar [presencialmente] y si fue culpa de un alumno, no deberíamos regresar hasta que se termine la pandemia", añadió el estudiante.

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) informó este jueves que durante el regreso a clases presenciales se registró el primer caso positivo de COVID-19 en un adolescente que cursa el primer grado de la Secundaria Técnica No. 80, ubicada en la colonia Miguel Hidalgo, en Tláhuac.

De acuerdo con las orientaciones sobre el regreso a la escuela durante el ciclo escolar 2020-2021 emitidas por la AEFCM, la familia del estudiante notificó a las autoridades del plantel que el menor había mostrado síntomas y que en la prueba rápida que se le realizó dio positivo al virus.

Este hecho se notificó de inmediato a las autoridades sanitarias y educativas locales, para tomar las previsiones necesarias con el objeto de salvaguardar a la comunidad escolar.