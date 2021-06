Hombres golpean con un bate a empleado de tienda que les reclamó por robar cerveza

El ataque ocurrió en Nueva York, Estados Unidos, cuando dos hombres ingresaron a una tienda y tomaron una caja de cerveza y procedieron a retirarse del lugar sin pagar, por lo que el empleado los siguió hasta la salida cargando un bate de beisbol y les reclamó su robo, acto al que los sospechosos reaccionaron con violencia.

En el video captado por el sistema de seguridad, se observa a ambos hombres golpeando al empleado y uno de ellos logró apoderarse del bate y lo azotó contra el trabajador que yacía en el piso, mientras que el otro sospechoso se acercó al mostrador y tomó varias cajetillas de cigarrillos y luego ambos sujetos se retiraron.

La víctima no sufrió heridas graves y recibió atención médica en la escena, mientras que las autoridades aún no han podido identificar a los responsables, por lo que difundieron el video del ataque en redes sociales, reportó el New York Post.

WANTED for COMMERCIAL ROBBERY: Know these guys? On 6/4/21 at approx 4:55 AM, inside of 523 Grand St in Manhattan, the suspects removed property without paying, then assaulted the 65-year-old employee with a baseball bat. Any info? DM @NYPDTips, or call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/HQl84AS6Wq