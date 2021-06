Mujer es acusada de asesinar a su amiga usando gotas de ojos

La estadounidense Jessy Kurczewski, de 37 años, está siendo acusada de homicidio intencionado en primer grado por la muerte de una amiga cercana a la que cuidaba y a quien además también le habría robado dinero.

Según la denuncia, Kurczewski intentó hacer que la muerte, ocurrida en octubre de 2018, pareciera un suicidio. En aquel entonces, llamó a la policía de Franklin, Wisconsin, y dijo que su amiga no respiraba. Al llegar los agentes, encontraron a una mujer inconsciente en un sillón reclinable, con medicamentos triturados en el pecho y un plato cerca también con fármacos triturados.

Inicialmente se pensó que la evidencia señalaba en efecto que la muerte había sido por sobredosis, ya que además Kurczewski declaró que el comportamiento de su amiga había sido extraño sus últimas semanas.

Testigos que conocían a la víctima no obstante, declararon que ella no tenía tendencias suicidas, ni intenciones de provocarse una sobredosis. Un primo de la fallecida después dijo sospechar de la historia de Kurczewski, dado que no le parecía lógico que su familiar le dejara todo su patrimonio a ella.

El resultado de la autopsia arrojó que la fallecida tenía en su organismo una dosis mortal de tetrahidrozolina, que es el componente principal de las gotas para los ojos, pero es imposible sufrir una sobredosis solamente utilizándolas en los ojos, recoge la cadena CBS.

En julio de 2019, Kurczewski fue detenida y trasladada a la cárcel del condado de Waukesha. Negó haber matado a la mujer o haberle dado la medicina para los ojos. Agregó que había salvado a su amiga varias veces de otros intentos de suicidio, además de que la había visto beber las gotas para los ojos con vodka en una ocasión.

Kurczewski tiene un historial de fraude por problemas de adicción a las apuestas. La investigación arrojó también que le había robado una fuerte suma de dinero a su víctima. "El fraude total que se cree que se cometió fue de aproximadamente 290 210 dólares (5 millones y medio de pesos). Se cree que unos 130 204 dólares (2 millones y medio) fueron transferidos fraudulentamente mediante cheque de la víctima a Kurczewski", según la denuncia. La audiencia preliminar del caso se llevará a cabo el 25 de junio.