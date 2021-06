Menores también pueden contagiar COVID, no son inmunes: director de hospital en Saltillo

Piensan que por ser niños la COVID no les afectará, y a diario es común ver a menores con cubrebocas colocado de forma incorrecta o simplemente no traen, sin no solo les puede afectar este virus, también pueden ser transmisores.

En ese sentido, el director del Hospital del Niño en Saltillo, Carlos Iván Oyervides García, sostuvo que es muy importante entender que los niños se enferman de COVID y lo transmiten igual que cualquier persona, no están exentos de nada aunque la gente así lo piense. "Hemos tenido 4 menores fallecidos por complicaciones de la COVID, 10 en terapia intensiva que han ameritado manejos largos, duraderos y complejos, no estamos fuera de la pandemia aunque estemos en semáforo verde, afirmó. "Es muy importante que la gente lo entienda, si hay pendemia aunque los números estén bajos, esto no quiere decir que se haya acabado, ni que bajemos la guardia y mucho menos que dejemos de protegernos, eso no quiere decir que a los niños no les va a pasar nada", manifestó. Dijo que la vacuna en la actualidad se aprobó como una emergencia, y llegara al momento en que ya sea rutinario acudir a vacunarse contra la COVID, llegará el momento en que se les aplique a los chicos. "Falta mucho, ya en Estados Unidos se está aplicando a niños de 12 años, no tardan en aplicarla a menores de 12 años.", indicó. Los casos, muertes y complicaciones en menores va desde meses desde recién nacidos hasta edad escolar, los fallecimientos no estuvieron relacionados con otra enfermedad, fue la manifestación del COVID como tal. "Hubo un caso que a mí como gastroenterólogo me costo trabajar, que fue el de un niño con hepatitis aguda por COVID, tuvimos otro que llegó por una cirugía programada y como de manera rutinaria a todos los pacientes antes del procedimiento se les hace una prueba, está salió positiva y así hemos tenido varios casos, expuso. Afirmó que aún no está determinado si la COVID en un menor es peligrosa, pues hay que recordar que es algo nuevo y lo estamos empezando a conocer. Finalmente recordó que al menos 90 casos de la COVID se han presentado en el nosocomio, la mayoría son de Saltillo, pero al ser un hospital regional también se atendió a menores de otros municipios.